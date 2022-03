Det hettar till i spelvärlden. Microsoft satsar tungt på den hyperflexibla prenumerationstjänsten Xbox Game Pass och köper spelstudior till höger och vänster för att sockra erbjudandet. Playstation har hittills tagit en mer modest approach och inte kastat sig lika villkorslöst in på prenumerationstjänster för spel. Vi har därför väntat på att få veta mer om hur Sony tänker kontra Game Pass.

Och idag kom motdraget; Sony meddelar att Playstation Plus görs om helt i sommar. Bland annat bakas Playstation Now nu in i erbjudandet, som kommer att utgöras av tre olika nivåer.

Playstation Plus Essential är mer eller mindre Playstation Plus som vi känner det idag. Här ingår två nedladdningsbara spel i månaden, rabatter, stöd för molnsparning och onlinespel. Priset ligger kvar på samma nivå som idag där du med ett årsabonnemang betalar 52 kronor i månaden.

Playstation Plus Extra slänger på 400 Playstation 4- och 5-spel, både egna Sony-alster och sådana från tredjepartsstudior. Europriset landar på 13.99, vilket kan översättas till ungefär 144 kronor i månaden.

Playstation Plus Premium ökar speltotalen till 740 med hjälp av strömmade spel från Playstation 1, 2 och 3 samt PSP. På de marknader där Playstation Now finns tillgängligt kan Plus-abonnenter strömma till plattofmarna PS4, PS5 och pc. Det ska även ingå något slags förhandstitt på spel för den som vill prova dem lite snabbt innan köp. Månadspriset landar på 16.99 euro, eller drygt 175 kronor.

När nya Playstation Plus släpps om ett par månader kommer spel som Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 och Returnal att ingå i line-upen för dig som satsar på Extra eller Premium. Med detta kommer också Playstation Now att sluta existera som fristående tjänst.

Utrullningen kommer att ske i etapper. Asiatiska marknaden får först ta del av nya Playstation Plus, följt av Nordamerika, Europa och andra länder där tjänsten finns tillgänglig idag. Sony siktar på att alla länder som ska omfattas av erbjudandet ska ha fått tillgång under "första halvan av 2022."

Mer detaljer kring Sonys prenumerationssatsning lär följa, så håll utkik framöver!