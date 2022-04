Hittills i år (januari-mars 2022) är Volvo XC60 Sveriges tredje mest sålda bil. En position som även gäller för 2021, där tre Volvomodeller toppar listan. Den nya XC60:n känns inte jätteny när det gäller det yttre, men här har det hänt saker på insidan som vi är nyfikna på att testa.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Volvo har fått ordning på laddhybrid-drivlinan, vilket gör nya XC60 T6 AWD Recharge till en av de absolut trevligaste suv:ar vi testat. Om du prioriterar komfort och säkerhetsfunktioner och letar mellanstor laddhybrid som fixar såväl kortresor som längre roadtrips, då är det här ett riktigt bra val. Positivt Komforten

Drivlinan

Bra integrering av Google-tjänster och appar

Säkerhetsfunktionerna Negativt Liten skärm för mmi:t

Förhållandevis dyr

Större batteri

I tidigare laddhybrider från Volvo som vi har testat har vi stört oss på att förbränningsmotorn gärna velat dra igång titt som tätt utan att vi riktigt förstått varför. När bilen och det fulladdade batteriet är varmt, du glider fram i lätt nedförslut och knappt rör gaspedalen, ja då borde elmotorn klara jobbet på egen hand. Nya XC60 har fått ny elmotor och större batteri, så vi var givetvis nyfikna på att se om tillverkaren förbättrat möjligheterna att enbart köra på el.

Mmi:t i Volvo XC60 är snyggt och logiskt uppbyggt, men skärmen är aningen liten.

Bilen startar alltid upp i Hybrid-läget, oavsett batteristatus eller vilket läge du använde senast. En tråkig detalj som de allra flesta laddhybrider dras med. För att växla till "Pure"-läget (ren eldrift) måste du klicka på settings-ikonen på skärmen, därefter "körning", sedan kommer de olika körlägena fram. Lite för omständligt helt enkelt. Här finns ytterligare tre körlägen du kan välja mellan: Power (kombinerar bensin- och elmotorn), Offroad och Constant 4WD.

Batterimätaren visar att vi ska kunna ta oss nästan sju mil på en laddning när bilen stått inomhus, vilket visar sig stämma bra med verkligheten. Och till vår glädje drar inte XC60:n igång den två liter stora bensinmotorn en enda gång innan batterimätaren är nere på noll kilometer. Bra! Du kan även välja att behålla laddningen eller ladda batteriet när bensinmotorn används. När batteriet är slut drar testbilen omkring 0,7-0,8 liter per mil blandad körning.

Fördelen med den höga designen är att du får plats i baksätet även om du är lång.

När testbilen stått parkerad utomhus i minusgrader når vi inte riktigt lika långt, men under veckan, när vi lärt känna Volvo XC60, snittar vi på omkring 5,5-6 mil per laddning, vilket är riktigt bra. Samtidigt finns här ordentligt med kraft att tillgå. När vi växlar över till sportläget utnyttjar bilen både bensin- och elmotor och det är ordentlig skjuts i accelerationen. Och när bilen slår på och av förbränningsmotorn sker det diskret och mjukt.

Kunglig komfort

Komforten har länge varit Volvos paradgren och nya XC60 är inget undantag. Du sitter kungligt i stolarna fram och det förlängningsbara lårstödet är värdefullt under långkörningar. Bilen är välisolerad, det läcker inte in särskilt mycket vind- eller vägljud, plus att materialen i kupén är påkostade och snygga. Testbilen har inte luftfjädring, men den går ändå väldigt mjukt och fint på olika underlag.

Ett annat plus med Volvo är säkerhetstänket. Här finns alla funktioner vi förväntar oss i en modern bil, som döda vinkel-varnare, varnare för hinder när vi backar ut från parkeringen med mera.

Det har gått några år sedan Volvo introducerade sitt mmi (Multi Media Interface) med skärmen i mittkonsolen. Samma skärm känns inte längre lika stor och imponerande jämfört med vad konkurrenterna erbjuder. Framför allt blir det tydligt när vi backar, då kameravyn som visas är på tok för liten.

De digitala mätarna är riktigt snygga och här kan du få kartan visad i mitten.

En ny detalj här är stödet för Google Assistent. Bilen förstår det mesta vi säger riktigt bra, sedan är det inte alltid den kan utföra de kommandon vi försöker ge den. Men till navigatorn fungerar det alldeles utmärkt. Testbilen var även utrustad med heads up-display, som är riktigt bra med dito inställningsmöjligheter. Ytterligare en detalj som gör det bekvämt att köra långt med XC60 T6 Recharge.



Logga in med Googlekontot

Bilen är uppkopplad med e-sim. Under app-menyn kan du enkelt logga in på ditt Google Play-konto och tanka hem apparna du vill ha tillgång till. Favoriten här är Spotify, något som Volvo länge erbjudit som inbyggd app, och det är väldigt smidigt att kunna logga in i bilen och spela musik utan att blanda in telefonen alls.

När du aktiverar Pilot assist-läget drar den adaptiva farthållaren igång tillsammans med aktiv lane assist. Detta är något Volvo länge varit bra på. Så även i nya XC60. Bilen är bättre än de flesta på att tolka bleka och dåliga filmarkeringar, hålla dig mitt i filen på ett mjukt och följsamt sätt, utan att du skickas fram och tillbaka i sicksack över filerna. De flesta biltillverkare i premiumklassen har dock fått ordning på det här, men köper du en Volvo vet du att funktionen håller toppklass.

XC60 är större än de flesta mellanstora suv:arna i klassen, framför allt då den är högre baktill, vilket gör att du sitter riktigt bekvämt i baksätet även om du är lång.

Visst finns det några detaljer som vi stör oss på, som att du hela tiden måste dubbeltrycka på växelspaken för att lägga i D eller R. Navigatorn i bilen verkade ha en del problem med att positioneringen, flera gånger trodde bilens system att vi körde på en parallellgata, vilket fick navigeringsprogrammet att gå helt bananas.

Ljudanläggningen i testbilen kommer från Harman Kardon och låter riktigt bra, även handsfree-mikrofonen håller hög kvalitet.



Fakta Volvo XC60 T6 AWD Recharge

Tillverkare: Volvo

Pris: Från 620 000 kronor (Core)

Motor: 2-liters bensinmotor + el, 253 hk

Drivning: AWD

Växellåda: Geartronic 8-stegad automat

Prestanda: 0-100 km/h på 5,9 sek

Toppfart: 180 km/h

Bränsleförbrukning (WLTP): 0,24 liter/bil (blandad körning)

CO2-utsläpp: 24 g/km

Fordonsskatt: 360 kr/år