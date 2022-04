Geforce Now börjar nu erbjuda kostnadsfria speldemos direkt via sin spelstreamingtjänst.

Användare behöver inte logga in med ett Steam, Epic Games, Ubisoft Connect eller Gog-konto för att kunna ta del av spelen, utan hittar dem direkt under "Play Free Demos" i Geforce Now.

De första spelen som går att testa är Chorus, Ghostrunner, Inscryption, Diplomacy Is Not an Option och The Riftbreaker Prologue.

Spelen går sedan att köpa digitalt via de olika populära speltjänsterna.

Läs också: Glöm strålspårning - här är nästa Nvidia-teknik som ska få oss att tappa hakan