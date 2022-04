Ingen behöver ett pyttelitet kylskåp som ser ut som en Xbox Series X. Ingen! Men om det är något som pandemi-åren lyckats bevisa är det att uttråkade människor är villiga att lägga pengar på nästan vad som helst. Och när det dessutom varit historiskt svårt att få tag på någon av den nya generationens spelkonsoler är steget till ett köpklick på "Xbox Mini Fridge" kortare än vad du kanske tror.

Betyg 2 av 5 Omdöme Xbox Mini Fridge må ha charmen på sin sida, och som fan-produkt fungerar den väl. Den höga ljudvolymen, snålt med utrymme och ojämn kylning gör dock att vi har svårt att rekommendera det på allvar. Positivt Snyggt på utsidan

Usb-porten på framsidan Negativt Rymmer inte mycket

Högljutt

I slutänden en jippo-produkt

Undertecknad är skyldig till just ett sådant klick, och har nu tillbringat en dryg vecka med Xbox-kylskåpet. Det står i "hobbyrummet" i sällskap med en stationär gamingdator med dubbla skärmar och ett gäng fräsiga led-ljuspaneler från Nanoleaf. Problemet är att jag inte är en 22-årig streamer som "samarbetar" med ett energidrycksföretag, utan en 33-årig vuxenbebis med fast inkomst, fru och hund.

Högst upp i kylen blir det riktigt kallt.

Okej, nog om mig. Jag ville bara sätta den här texten i ett perspektiv och belysa faktumet att det finns en viss skämsvariabel i att plocka hem en sådan här fullständigt onödig produkt. Bakgrunden till att Xbox Mini Fridge ens existerar är ett skämt på internet, som Microsoft sedan var geniala nog att haka på för lite förträfflig marknadsföring. Xbox Mini Fridge är en pr-produkt rakt av – men hur bra är kylskåpet?

Kyler okej – låter…mindre okej

Det beror på vad du jämför med. Minikylskåp som produktkategori är redan problematisk, eftersom det finns många tokusla produkter som inte alls håller vad de lovar i fråga om kylkapacitet och andra kritiska parametrar. Xbox Mini Fridge har en volym på tio liter och ska kyla ned inkråmet till maximalt 20 grader under omgivningstemperaturen. Passar fint i ett land som Sverige – sämre om du bor i öknen.

Och visst; med en blygsam last om sex burkar läsk och en chokladkaka i dörrfacket kan vi konstatera att varorna hålls välkylda på rätt sida 8-gradersstrecket. Minikylen tar dock sin goda tid att nå dessa gradtal enligt vår förvisso misstänkt billiga termometer från Clas Ohlson. Många, många minuter mer än vad det kostar oss att gå ett par vändor till det överlägsna kylskåpet ute i köket och hämta förfriskningar.

Grönt.

Trots kylens litenhet fördelas temperaturen svajigt därinne. Det är avsevärt kallare högre upp eftersom själva kylanordningen sitter där. Det kan skilja så mycket som sju-åtta grader i temperatur!

Det största problemet med Xbox Mini Fridge är dock ljudvolymen. Det låter rejält när fläkten är igång, det vill säga hela tiden. Ljudnivån påminner nästan om när jag provade att spela The Last of Us 2 på min igendammade förstagenerations-PS4 och gav upp ett par timmar in i spelet eftersom hela inlevelsen förstördes. Har du ett par välisolerade hörlurar när du gejmar blir problemet dock mindre.

Tydligen ska vissa "produktbatchar" av den här minikylen vara försedda med ett eco-läge som reducerar både effekt och ljudvolym. Något sådant hittar jag absolut inte på mitt exemplar, och just variationen på denna funktionalitet väcker frågor kring logistik och produktion. Vad är det för grundmodell man jobbat med här egentligen? Till kyl-skrällets försvar ska sägas att det inte marknadsförs med eco-läge.

Ovansidan av kylskåpet lyser trevligt. Därinne jobbar fläkten!

Kylen är utrustad med en usb-kontakt på framsidan där du kan ladda upp prylar. På baksidan finns, förutom ett vanligt strömuttag, också ett dc-uttag för dig som vill ta med kylskåpet i bilen. Det lilla formatet talar för detta användningsområde, plus då att ljudvolymen borde gifta sig fint med motorljudet.

Det enda som egentligen talar för Xbox Mini Fridge är designen. Det är ganska coolt, lyser på rätt ställen (fast inte inuti) utan att bli overkill och ser faktiskt ut som en Xbox Series X. Man får ta det för vad det är, en kuriositet som verkligen inte sätter funktionaliteten i första rummet, utan är mer fan-service än någonting annat. Xbox-minikylen är det dummaste jag köpt, och det finns en charm i det också.

Specifikationer Xbox Mini Fridge

Vad: Minikylskåp

Utrymme: 10 liter

Vikt: 3.9 kilo

Kylning: Ned till 20 grader under omgivningen

Teknik: Termoelektrisk

Pris: Från 1 299 kronor hos Prisjakt