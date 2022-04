I inställningarna för en video finns nu en ny kryssruta som kallas ”Increase strictness”, vilket ger ytterligare mer strikt moderering av kommentarer. Funktionen kommer efter att många skapare på plattformen publicerat videor om problem med inte minst spam-kommentarer, skriver Feber.

Funktionen är fortfarande i experimentstadiet, och till The Verge säger Youtube att spam-kommentarerna hela tiden byter skepnad, något som gör de svårare att upptäcka.

This “Increase strictness” content moderation tool is a new experiment from YouTube that’s been in the works for a bit. Hoping it can make a dent in this comment spam we’ve been seeing so much lately pic.twitter.com/KVkjVCOUKZ