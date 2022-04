Jag var ett Nintendo-barn. 8-bitars NES var konsolen som öppnade dörren till spelens underbara värld för mig – men det var hem-pc, Playstation och Nintendo 64 som höll mig kvar. Någon Amiga blev det aldrig, även om det för all del nöttes brutat många timmar Superfrog på fritids.

Betyg 4 av 5 Omdöme A500 Mini är ett kul tillskott på mini-retroscenen och kommer sannolikt att hitta sina fans. Härlig design och möjligheten att ladda in egna spel för att bygga på biblioteket hör till höjdpunkterna. Positivt Snygg design trogen originalet

Möjligheten att köra spel från usb

Gott om anslutningar Negativt Kostar en del

Något svajigt spelutbud

Den Commodore-ägda hemdatorn Amiga 500 gjorde stor succé i Europa under sent 80- och tidigt 90-tal, varför det faller sig rätt naturligt att det nu är just "The A500 Mini" som står på tur att släppas som pytteliten nyutgåva med förinstallerade spel. I dag finns flera olika sätt att avnjuta gamla Amiga-spel. A500 Mini är en av de dyrare metoderna, men i gengäld kanske den minst tids- och energikrävande.

Det är Retro Games som står bakom den nygamla A500 Mini, samma företag som för ett par år sedan släppte Commodore 64 i miniformat. Satsningarna är extremt lika varandra, med ett förinstallerat spelbibliotek, originaltrogen design och moderna anslutningar för tillbehör, usb-minnen och liknande.

Enhetens tangentbord är bara för syns skull - tangenterna går inte att trycka in. Men du kan ansluta egna tillbehör!

Spelutbudet består av 25 förinstallerade titlar. Det är en brokig skara som varierar när det gäller genre och ren kvalitet, men också avseende hur populära de var när det faktiskt begav sig. Alien Breed, Worms, Another World och ett par bilracingspel har jag förstått var stekheta på sin tid. Nämnda Superfrog saknas tyvärr, liksom andra "blockbusters" som Turrican, Monkey Island och Cannon Fodder.

Du kan lägga in fler spel

Efter att ha provat samtliga spel går det att konstatera att utbudet är rätt svajigt. Men – och det här är viktigt – tack vare emulering via Amiberry kan du själv installera hundratals andra Amiga-spel genom att ladda in körbara lha-filer för att förhoppningsvis komma åt de spel du saknar. Jag har blandad framgång med detta, men lyckades utöka spelbiblioteket till 50 titlar på kort tid. Förfarandet är i en juridisk gråzon med oklara gränser avseende upphovsrätt och vad som faktiskt är att betrakta som abandonware – övergiven programvara – men filerna du behöver ligger öppet på nätet.

Glädjande nog fungerar även själva emuleringen utmärkt. A500 Mini klarar av både "krävande" 3d-titlar och snabb top down-racing utan några som helst problem. Upplösningen på 720p går att köra i antingen 50 eller 60 Hz och PAL eller NTSC, och även om inte alla spel jag laddar in via usb nyttjar tv:ns fulla yta fungerar de förvånansvärt bra. Även spel från mer avancerade A1200 stöds. För charmens skull lägger jag på ett crt-filter för att få till den rätta retrokänslan i spelen.

De styrdon som inkluderas är en handkontroll som påminner om den som skeppades ihop med Amiga CD32, samt en replika av den klassiska Commodore 1351-musen (fast med optisk läsare). Båda i den härligt beige färg som kom att definiera Commodores utbud under en lång tid. Kontrollen får jobbet gjort framför tv:n, men är verkligen ingen favorit sett till vare sig ergonomi eller funktionalitet. Vid datorn är det definitivt mus och tangentbort som gäller. Eller kanske ännu hellre en joystick - men sådan får du köpa till.

Spela som förr, på gott och ont

Det går definitivt att säga att spelen åldrats olika väl. Den primitiva 3d som präglar Alien Breed 3D känns nästintill ospelbar i dag medan originalet med sitt ovanifrån-perspektiv fungerar minst lika bra som en del indietitlar som släpps ut på marknaden i dag. Klassiska F-16 Combat Pilot kommer jag knappt upp i luften i, både på grund av smärtsam usel grafik men också tack vare den skriande brist på instruktioner som definierade dåtidens spelande. Många – kanske lite för många – av spelen präglas av stenhård trial and error som snabbt får mig att tappa sugen.

Instruktioner för de olika spelen finns naturligtvis på nätet, bland annat på Retro Games egen hemsida. Men nog hade det varit charmigt att inkludera en tryckt spelmanual för att ytterligare stimulera retro-törsten. Precis som i fallet med C64 Mini finns också ett antal sparfiler som till skillnad från 80/90-talet gör spelandet något mer förlåtande. Tack så hemskt mycket för det, i alla fall.

A500 Mini är lätt att tycka om, och blandar framgångsrikt retrocharm med moderna hjälpmedel. Usb-portarna för tillbehör, möjligheten att ladda in egna spel och en överlag bättre optimerad spelupplevelse gör den till ett solklart val för bekväma nostalgiker och alla andra som vill placera ännu en liten minikonsol på spelhyllan hemma. Ett något mer högkvalitativt grundbibliotek med spel hade vi dock gärna sett.

Specifikationer

Produkt: A500 Mini

Tillverkare: Retro Games

Testad: April 2022

I paketet: Minikonsol, handkontroll, mus.

Anslutningar: 3 st usb-a, 1 st usb-c (för laddning) samt hdmi.

Antal spel: 25 st

Pris: 1 290 kronor via Prisjakt

Förinstallerade spel

Alien Breed 3D

Alien Breed: Special Edition'92

Another World

Arcade Pool

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

California Games

The Chaos Engine

Dragons Breath

F-16 Combat Pilot

Kick Off 2

The Lost Patrol

Paradroid 90

Pinball Dreams

Project-X: Special Edition 93

Qwak

The Sentinel

Simon the Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

Stunt Car Racer

Super Cars II

Titus The Fox: To Marrakech And Back

Worms: The Director's Cut

Zool: Ninja Of The "Nth" Dimension