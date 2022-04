I ett brev till aktieägare meddelade Netflix sent under tisdagskvällen att företagets tillväxt har bromsat in och att det för första gången har tappat betalande prenumeranter. Nyheten fick aktiekursen att falla kraftigt under efterhandeln – i skrivande stund är den ner 25 procent.

Netflix hade 221,84 miljoner prenumeranter under fjärde kvartalet 2021, men tappade omkring 200 000 prenumeranter under första kvartalet i år. Dessutom räknar företaget med att tappa uppåt två miljoner användare under innevarande kvartal.

Intäkterna växer fortfarande, men i långsammare takt än tidigare. För ett år sedan ökade de med 24 procent per år, idag är samma siffra knappt 10 procent.

Orsakerna till inbromsningen är flera. Netflix skyller bland annat på de många användare som delar sina konton med andra – över 100 miljoner hushåll använder någon annans konto, enligt företaget. Ökad konkurrens och externa faktorer som Rysslands invasion av Ukraina sägs också ha inverkat.

Netflix skriver också att det såg ut som att en begynnande inbromsning under 2021 berodde på att det hade vuxit så snabbt under 2020 när covid-pandemin började.

Företaget hoppas kunna vända trenden genom att satsa mer på kvaliteten på innehåll och bättre rekommendationer, för att få tittarna mer engagerade.