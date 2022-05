Strömningstjänsten Britbox med fokus på innehåll från BBC och ITV lanserades nyligen i de nordiska länderna och nu står det klart vilka nyheter vi får se i juni.

Bland annat får vi se Signora Volpe, en ny dramaserie i tre delar som handlar om den brittiska spionen Sylvia Fox som passande nog gestaltas av skådespelerskan Emilia Fox.

Vidare kan alla som älskar kostymer se fram emot de historiska dramaserierna Victoria, Middlemarch och Tess of the d’Urbervilles.

Dessutom bjuds vi på Inside the Forest: Seasons of Wonder, en dokumentärserie i fyra delar som handlar om Kielder Forest, Englands största skogsområde.

Det här är datumen som gäller:

1 juni:

Victoria (säsong 1-3)

Inside the Forest: Seasons of Wonder (dokumentärserie)

Extraordinary Escapes with Sandi Toksvig (säsong 1)

Signora Volpe (miniserie)

Episodes (säsong 1-5)

8 juni:15 juni:

22 juni:

Indian Summers (säsong 1-2)

29 juni:

The Kumars at Number 42 (säsong 1-7)

Middlemarch (miniserie)

Tess of the d’Urbervilles (miniserie)

Great British Menu (säsong 15)

Priset för Britbox ligger på 89 kronor per månad, alternativt 695 kronor för ett år. Värt att nämna är att innehållet även finns tillgängligt via Cmore, så om du prenumererar på den tjänsten behöver du inte teckna ett nytt abonnemang.