Det tycks bara vara en tidsfråga innan Game Boy Advance-spel kan komma att dyka upp via Nintendo Switch Online.

I veckan läckte flera filer ut via 4chan som inkluderade emulatorer för Game Boy och Game Boy Advance under utveckling av Nintendo Europe Research and Development och Panasonic Vietnam, rappoterar Kotaku.

Emulatorerna beskrivs som buggiga men fungerande. Dokumentation visar också att en lång lista på spel testats till dem. Det behöver däremot inte betyda att samtliga spel som testats kommer bli tillgängliga via Nintendo Switch Online.

Nintendo själva har inte kommenterat det hela.

