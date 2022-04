Smart Summon låter Tesla-förare kalla till sig bilen via appen om du inte orkar eller kan gå till bilen, men funktionen ska nog användas med viss försiktighet. På Reddit har ett klipp postats som visar hur en Tesla i låg fart kör in i ett privatjet, i det här fallet en Cirrus Vision Jet som ska vara värd drygt 30 miljoner kronor, skriver The Verge.

Teslan verkar helt enkelt inte förstå att den kört in i ett privatjet, utan fortsätter i makligt takt skrapa sig mot det som enligt Reddit-postaren ska ha varit hangarens dyraste flygplan.

Smart Summon har funnits sedan 2019, och har utvecklats sedan dess. I Europa tillåts inte Smart Summon i samma utsträckning, utan kan bara användas i vissa, mer begränsade fall.