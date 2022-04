För några år sedan var det otänkbart att Sony skulle släppa ifrån sig sina exklusiva Playstationspel till någon annan plattform, men nu har flera titlar kommit till Windows och fler ser ut att vara på väg.

PC Gamer rapporterar att Sony har lagt ut en platsannons i jakt på en ”Senior director of pc planning and strategy". Jobbet är på Sonys globala spelhuvudkontor i San Mateo.

Hittills har Sony släppt pc-versioner av spel som God of War, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Days Gone och Horizon: Zero Dawn. Nyare titlar som Horizon: Forbidden West och God of War: Ragnarok har däremot hållits exklusiva på Playstation än så länge.