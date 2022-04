Ubisoft har nu stängt ner onlinetjänsterna för hela 91 spel på både pc och konsol, rapporterar Kotaku.

Bland spelen syns gamla, men klassiska, titlar som Far Cry, Far Cry 2, Blood Dragon, Ghost Reacon, Beyond Good & Evil och flera äldre Just Dance-, Rainbox Six-, Settlers-, Splinter Cell- och Assasins's Creed-spel.

Ubisoft meddelade planerna på att stänga ner spelens onlinetjänster redan under 2021. Du kan se en lista på några av spelen här.

