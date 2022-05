Svenska Embracer är något av en doldis trots sin storlek – företaget är Europas största tv-spelskoncern men utvecklar inga spel under eget varumärke utan enbart via sina numera många ingående spelstudior.

Nu växer företaget ytterligare genom att förvärva tre spelstudior från japanska jätten Square Enix: Crystal Dynamics, Eidos Montréal och Square Enix Montréal.

Crystal Dynamics är känt för spelserier som Legacy of Kain och Tomb Raider. Eidos Montréal ligger bakom bland annat Thief 4 och Deux Ex Human Revolution. Square Enix Montréal gör mobilspel baserade på stora datorspel som Hitman och Deus Ex.

Embracer betalar knappt tre miljarder kronor för studiorna, efter att skulder och likvida tillgångar har räknats av.