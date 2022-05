I januari i år skickade mångåriga Wikipedia-redaktören Molly White in ett förslag till Wikimedia Foundation – stiftelsen som driver det globala uppslagsverket – om att det borde sluta ta emot donationer i kryptovalutorna Bitcoin och Ethereum.

Efter några månaders diskussioner bland andra Wikimedia-medlemmar röstades förslaget igenom med 234 mot 94 röster, skriver The Verge.

Argumenten för förslaget fokuserade på Bitcoins negativa miljöpåverkan, bedrägeririskerna kring kryptovalutor samt att kryptovalutor står för en mycket liten andel av stiftelsens intäkter från donationer – under 2021 kom motsvarande knappt 1,3 miljoner kronor in den vägen, vilket är 0,08 procent av totalt cirka 1,6 miljarder kronor i donationer under året.

Wikimedia Foundation började ta emot kryptodonationer 2014, men kommer nu stänga sitt Bitpay-konto.