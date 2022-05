Nvidia meddelar nu att deras spelstreamingtjänst Geforce Now får stöd för att strömma spel i 4k-upplösning och 60 bildrutor per sekund på både pc- och Mac-appen. Tidigare har 4k-stödet bara varit tillgängligt via Nvidias Shield TV.

4k-upplösningen är tillgänglig för de som betalar för Geforce Now:s RTX 3080-medlemskap. För att använda det krävs en bildskärm med 4k-upplösning.

Utöver det utökas Geforce Nows 1080p 120Hz-läge nu också till Samsung Galaxy S22, S22 Ultra, Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 och Oneplus 9 Pro.

Läs också: Geforce Now optimeras för M1-Macar