Blizzard Entertainment har efter förra årets skandal kring den sexistiska och kvinnofientliga kultur som ledde till att moderbolaget Activision Blizzard stämdes av myndigheter i Kalifornien börjat jobba på att börja förändra företagskulturen.

I april utnämnde företaget Kristen Hines till ”chief diversity, equity and inclusion officer” och nu rapporterar The Verge att Jessica Martinez har anställts med titeln ”vice president, head of culture”. Hon kommer från Disney där hon jobbade i 14 år med bland annat strategi, kommunikation och personalfrågor.

Jessica Martinez blir Blizzards första kulturchef och bland hennes arbetsuppgifter ingår att växa och implementera företagets kulturstrategi, se till att olika grupper och funktioner inom organisationen är samspelta samt förbättra utbildningsfunktioner.

Blizzards styrelseordförande Mike Ybarra skriver i ett pressmeddelande att företaget även är på jakt efter en ny personaldirektör som ska återbygga förtroendet för företaget och skapa en positiv arbetsmiljö för alla anställda.