Mindre och betydligt mer överkomliga elbilsmodeller från Volkswagen Group har redan utlovats, men nu kommer de första skisserna på de kommande bilarna. I en tweet kallar Volkswagen modellen för en ny instegsmodell.

Bilarna ska tillverkas i Spanien och kommer lämna fabriken i lite olika varianter som säljs under varumärkena Volkswagen, Skoda, samt Cupra (Seat). De bygger alla på en mindre version av MEB-plattformen, som idag används till bland annat Volkswagens ID.3, ID.4, Skoda Enyaq och Audi Q4 e-tron.

Oavsett om modellen heter Volkswagen, Skoda eller Cupra ska bilarna dela plattform, batteri, elmotor och säkert en hel del annat. Volkswagen Group utlovar dessutom en attraktiv prislapp, från 20 000 till 25 000 euro, motsvarande ungefär 210 000 till 260 000 kronor i dagens valutakurser. Tillverkning ska starta från år 2025.

Sneak peek!🤩These are the first sketches of our smaller e-models from #Skoda, #Cupra & #VW, which will be built in #Spain from 2025. These entry level electric vehicles make the access to #eMobility easier & push the country's future of mobility - for generations to come. pic.twitter.com/LX49mJPYB5