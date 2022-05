DJI har nu presenterat sin nya drönare DJI Mini 3 Pro. Drönaren är liten och kompakt med en vikt på mindre än 250 gram vilket innebär att den kan användas i miljöer där större drönare måste ha särskilda tillstånd, så som inomhus och i stadsmiljöer.

DJI Mini 3 Pro har en inbyggd gimball med en CMOS-bildsensor på 0,8 tum med hdr-stöd och bländare på f/1,7. Den kan spela in i RAW-format med 4k-upplösning och 60 bildrutor per sekund och 1080p i 120 bildrutor per sekund. Den kan också livesända i 1080p och 30 bildrutor per sekund.

Drönarens maximala flygtid ligger på 34 minuter, den maximala flyghöjden på 4000 meter, maxhastigheten på 16 m/s och den maximala flygsträckan på 18 kilometer.

DJI Mini 3 Pro kan förbetällas i Sverige via utvalda återförsäljare från och med 10 maj. Leveranser kommer börja ske 17 maj. Pris ligger på 9099 kronor för DJI Mini 3 Pro (GL) och 10 899 kr för DJI Mini 3 Pro (DJI RC) (GL).

