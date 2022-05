Senare i år väntas Samsung släppa uppdaterade versioner av sina vikbara mobiler Z Fold och Z Flip, den fjärde generationen av telefonerna.

91 Mobiles har nu delat detaljerade 3d-renderingar som sägs visa Galaxy Z Flip 4, den ena av de två telefonerna (den som viks på kortsidan). Den är väldigt lik förra årets Flip 3, men har ändå några små skillnader. Bland annat pekar sajten på gångjärnet, som ser ut att ha förbättrats en aning.

Bilderna avslöjar ingenting om interna komponenter utöver att den har dubbla kameror på utsidan och en selfiekamera i ett hål i skärmen precis som tidigare. Föregångaren har bland annat kritiserats för kort batteritid.

And now comes your very first look at the #Samsung #GalaxyZFlip4! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions) #FutureSquad



