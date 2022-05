Vi har tidigare skrivit om det här nya låset i samband med att det lanserades. Nu har vi fått låna in ett Yale Doorman L3 för ett ordentligt test. Det här låset är aningen rundare och snyggare än föregångaren som vi testade och hyllade för ett par år sedan. V2N-modellen säljs dock fortfarande, så vad är då nytt med nya L3 och är det motiverat att lägga drygt 6 000 kronor på det?

Betyg 4 av 5 Omdöme Ett riktigt bra uppkopplat digitalt lås med massor av smarta funktioner. Det är inte helt enkelt att installera, men väl på plats fungerar Yale Doorman L3 klockrent. Rekommenderas! Positivt Snyggt!

Bra funktioner

Inbyggd ringklocka

Låsklass 3 (godkänt av försäkringsbolagen) Negativt Bristfälliga installationsanvisningar

Ganska dyrt

Förpackningen kan avskräcka vem som helst som inte är händig, men hårdvarumässigt är det inte jättekomplicerat. Det medföljer en plansch med installationsanvisning på svenska som är hyfsat tydlig. Några moment är kniviga, om du inte tidigare bytt låsinsats. Som att kapa till skruvar och låsplåt i rätt längd (metallsåg och plattång behövs). Om du har tur passar slutblecket du redan har, i vårt fall behövde vi byta det till det medföljande samt använda stämjärnet för att få det på rätt plats.

När vi efter cirka en timme nått slutet av installationen är det dags att koppla upp låset. Här finns inga anvisningar i kartongen, utan det blir till att surfa och leta. En tydlig video på Youtube går igenom förloppet, men problemet är att det finns ett gäng Yale-appar. Vid tredje försöket hittar vi rätt med "Yale Access", då går det bra att koppla upp låset (via bluetooth). Här uppmanas vi även att uppdatera firmware och sedan ansluta den medföljande wifi-bryggan. En liten dosa som kommunicerar både med det egna nätverket (via wifi) och med låset (över bluetooth). Vi får ett gäng olika felmeddelanden men till sist fungerar det.

Masterkoden försvann

Men – efter att vi installerat appen fungerar inte längre masterkoden vi ställde in innan vi kopplade upp appen mot låset. Och efter firmwareuppdateringen har svenska återigen bytts ut mot engelska. Och vi kunde inte längre komma in i Yale-låsets meny via kodknapparna på låsets utsida.

Som tur är når du istället åt dessa funktioner i appen, men det hade varit bra med information om detta. Under installationen, som sammanlagd tog 2-3 timmar, blev det ett par vändor av felsökning av olika anledningar. Det hade kunnat undvikas med hjälp av tydligare och mer omfattande instruktioner.

I appen sköter du låsning och upplåsning väldigt enkelt. Om du vill komma åt avancerade inställningar måste du koppla upp dig med bluetooth, då kan du även ställa in saker som automatisk låsning och upplåsning. Det är enkelt att lägga till användare, permanenta eller tillfälliga. Yale Doorman L3 stöder upp till 30 olika användare!

Vi testar "All inclusive"-paketet där det ingår en låsbricka, slutbleck och wifibrygga.

En ny funktion med Yale Doorman L3 är att den har inbyggt dörrklocka. Nu låter den inte jättehögt, och det är inte säkert att den som kommer till din dörr noterar den lilla knappen med en ringklocka på kodpanelen. Men det är en trevlig extrafiness och det är smidigt att få en notis när någon ringer på.

Ett års batteritid – och nödlösning

Låset drivs av fyra stycken aa-batterier, som du lätt byter genom att skruva loss en skruv och lossa en lucka på innerdelen. Det här är en liten men trevlig förbättring jämfört med föregångsmodellen, där du behövde leta upp en insexsnyckel i rätt storlek. De flesta av oss har ju inte sådana liggandes överallt.

Batteritiden är angiven till ett år och du ska få en varning en månad innan det är dags att byta. Skulle batteriet vara helt slut när du kommer hem kan du, som nödlösning, koppla till ett 9-voltsbatteri mot polerna på undersidan av ytterdelen. En smart finess även föregångaren har.

Även om installationsprocessen hade kunnat vara betydligt smidigare fungerar Yale Doorman L3 riktigt bra när det väl är på plats. Det är en snygg och rejäl lösning som dessutom är godkänd av försäkringsbolagen (låsklass 3) och alla viktiga funktioner du behöver finns i appen. Att kunna välja att öppna med bricka, kod eller mobil är otroligt smidigt. Här finns också möjligheten att integrera styrningen med Alexa, Google Assistent och IFTTT, men tyvärr inte med Apple Homekit i skrivande stund. Du kan även koppla in Yales lås direkt till ditt Verisure-larm, om du har ett sådant, för styrning direkt i larmappen.



Fakta Yale Doorman L3

Tillverkare: Yale

Pris: 6 149 kr (All inklusive) hos Kjell & co

Anslutning: Bluetooth, wifi (via brygga)

Kapslinsklass: IP55

Batteritid: 1 år

Antal användare: 30

Låsbricka: Ja (en ingår i testpaketet)