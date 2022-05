En ny undersökning gjord av analysfirman Antenna som The Information tagit del av, via The Verge, håller Netflix på att tappa sina långvariga prenumeranter.

Under första kvartalet 2022 ska prenumeranter som haft tjänsten i tre år eller mer utgjort 13 procent av alla uppsagda abonnemang.

Enligt undersökningen ska antalet avbrutna prenumerationer totalt nåt 3,6 miljoner under första kvartalet, jämfört med cirka 2,5 miljoner de fyra tidigare kvartalen.

Undersökningen ska vara baserad på fem miljoner amerikanska konsumenter som anonymt delar data om sina streamingprenumerationer.

I slutet av april rapporterade Netflix själva att företagets tillväxt för första gången bromsat in och att de istället tappade omkring 200 000 prenumeranter under första kvartalet 2022.

