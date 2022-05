Den 8 juni ska Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords (Kotor 2) släppas på Nintendo Switch. Det klassiska rollspelet släpptes på Xbox 2004 och Windows 2005, för att långt, långt senare även dyka upp på Mac och Linux.

Spelet kommer ha prestandaförbättringar och högre upplösning än originalet. Dessutom ska en ”Restored Content DLC”-uppdatering komma någon gång efter lanseringen.

Utvecklarna på Obsidian hade bråttom att bli klara och tvingades stryka flera delar av spelet för att hinna klart. En del av detta material har redan blivit tillgängligt via en modd som datorspelare kan hämta på Steam, men ska nu alltså släppas officiellt som ett dlc-tillägg.

Kotor 2 kostar motsvarande cirka 150 kronor. Föregångaren Knights of the Old Republic släpptes på Switch förra året. Båda portningarna har gjorts av Aspyr, som även håller på med en Playstation 5-remake av det första spelet i serien.