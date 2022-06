Testad produkt: Audio Pro A28

Pris: 6 000 kronor hos Audio Pro

Att det går att få så mycket ljud ur ett par små högtalare som enkelt passar in i vilket vardagsrum som helst. Back in the days, vi snackar sent 1970-tal, krävdes det ett par gigantiska högtalare, gärna ett par danska Jamo, som var och en var stora som ett mindre kylskåp, för att det skulle låta bra.

Betyg 5 av 5 Omdöme Audio Pro A28 är små och låter stort! De är inte större än att de smiter in i bokhyllan eller bredvid tv:n, där de sedan kan pumpa ut musik eller skänka filmen en fantastisk ljudupplevelse. De här högtalarna piskar vilken soundbar som helst när det gäller ljud. Positivt Bra ljud!

Storleken

Enkla att installera

Snygga Negativt Inget vi kan komma på

Audio Pro A28 låter otroligt bra med tanke på storleken.

Idag är det lätt att tycka att den där högtalaren, som du kopplar din telefon till, för 1 500 spänn låter bra. Visst, de låter helt okej, men så fort du sätter dig framför ett par riktigt bra högtalare hör du skillnaden. Högtalarna i det här fallet är ett par Audio Pro A28.

Skillnaderna mellan A28 och föregångaren A26 är att A28 har stöd för Google Cast och Air Play 2, samt att de har utrustats med ett nytt ljudchipp som ger bättre ljud från streamingtjänster. Plus att de har tweakats på alla möjliga sätt.

Funkar lika bra för musik som film

Audio Pro A28 är ett par högtalare tänkta att användas för tv-tittande eller hemmabion om du hellre vill. Men grejen med hemmabio är att de flesta associerar ordet till ett rum fyllt av högtalare, sladdar som påminner om en babylonisk ormgrop och ett hejdlöst manuellt pillande i jakt på den perfekta filmupplevelsen.

Så är inte fallet med A28. Det här är ett par högtalare som ger dig stereo. Men galaxer i mina braxer, vilken stereo och vilket ljud! Ljudet är fylligt, nyanserat där alla effekter och musik i filmen hörs kristallklart. Basen tar aldrig över musiken, mellanregistret är varmt och diskanten känns aldrig vass. Det låter makalöst bra, snudd på samma klass som storebror A38.

Surroundljud – vi reder ut den röriga tekniken och dess termer

För ljudet står en digital klass D-förstärkare på 2 x 75 watt, som driver ett 4,5-tums baselement och en 1-tums diskant-dome i vardera högtalare. Högtalarna kopplas till tv:n via hdmi arc eller optisk kabel. På baksidan av huvudhögtalaren, den enda som kräver ström, finns även möjlighet att koppla in exempelvis en skivspelare. Det förutsätter att den har inbyggd riaa-förstärkare. Det finns också möjlighet att koppla på en subwoofer, om du mot förmodan vill ha ännu mera bas.

Audio Pro A28 är enkla att koppla in till tv:n genom hdmi arc.

Smidig storlek

Alltså det låter hur bra som helst. Och då har vi inte ens berättat om storleken. Måtten är (h x b x d) 238 x 150 x 200 millimeter och de väger endast 3,3 kilo styck. Digitala förstärkare har onekligen tagit stormkliv de senaste 15 åren. Högtalarna finns i färgerna svart eller vitt.

Fjärren är skuren ur ett stycke aluminum.

Högtalarna kopplas enkelt upp mot wifi eller bluetooth genom en app. Med i kartongen ligger en snygg fjärrkontroll som är fräst ur ett aluminumstycke samt en rejäl högtalarsladd som låter dig ställa högtalarna cirka fyra meter från varandra. I appen kan du sedan ställa in vilka musiktjänster du vi använda – i princip alla tjänster finns med – justera bas, diskant samt aktivera ett virtual surroundläge, som låter riktigt bra. Du kan även integrera högtalarna i multrumsystem om vill. Audio Pro A28 har stöd för detta genom Airplay 2, Google Cast eller genom deras egna Multiroom Audio Pro.

Återigen, det som gör att högtalarna får högsta betyg är ljudet. Det finns säkert aktiva högtalare som låter högre, men grejen är att A28 låter sjukt bra även när du spelar högre än vad grannarna och dina öron tolererar. Musik låter mäktigt. Ser du på hellre på film? Det kommer att låta mäktigt. En soundbar som vandrar in i ett rum där de här står och pumpar ut ljud kommer att vända i dörren.

Audio Pro A28 kostar 6 000 kronor, vilket är 3 000 kronor mindre än storebror A38 och då låter de nästan lika bra. Vi darrar inte ett dugg på manschetten när vi delar ut en sällsynt 5:a i betyg!

Fakta

Modell: A28

Tillverkare: Audio Pro

Effekt: 2 x 75W

Ingångar: Arc/hdmi, wifi 2,4 GHz , bluetooth, rca

Storlek: (h x b x d) 238 x 150 x 200 millimeter

Vikt: 2 x 3,3 kg

Ljudformat som stöds: Apple lossless, mp3, wma, aac, flac

Multiroom: Google Cast, Airplay 2, Multiroom Audio Pro

Övrigt: Spotify Connect, Tidal Connect

Pris: Kostar 6 000 kronor hos Audio Pro