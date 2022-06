Sony har inlett utrullningen av den nya versionen av Playstation Plus som nu blir en prenumerationstjänst för spel med både nedladdningsbara och strömmade spel. Tjänsten har släppts i Japan och kommer snart till USA följt av Europa 22 juni.

Den gamla versionen av tjänsten får ett varmt avtackande. Sony gör nämligen storspelet God of War från 2018 gratis för nuvarande Playstation Plus-prenumeranter, rapporterar Engadget.

Spelet är tillgängligt från 7 juni till 4 juli och kommer ingå för nya Playstation Plus Essential-kunder efter övergången till den nya tjänsten. Essential är i princip samma tjänst som gamla PS Plus med nytt namn, medan Extra och Plus är två nya, högre nivåer med ytterligare innehåll och funktioner.