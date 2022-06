Vi är inne på den tredje veckan av Epic Games Stores stora megarea. Den här veckan delar spelbutiken ut gratisexemplar av förstapersonsskjutaren Wolfenstein: The New Order.

Spelet är utvecklat svenska Machine Games och släpptes 2014 som en ny tappning av den klassiska Wolfenstein-serien. Under 2017 släpptes även en uppföljare, Wolfenstein II: The New Colossus.

Wolfenstein: The New Order är kostnadsfritt att hämta via Epic Games Store fram tills 9 juni.

