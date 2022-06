Det är huggsexa om spelarnas gunst därute. Efter en tid kantad av enorma uppköp och avslöjanden är konkurrensen mellan speljättarna hårdare än någonsin; och Sonys ess i rockärmen har länge varit ett urstarkt bibliotek av Playstation-exklusiva titlar.

Men just exklusiviteten har det börjat tummas på under senare år. Allt fler tidigare PS-exklusiva titlar hittar till det attraktiva pc-formatet, och under årets State of Play avslöjade Sony att detta även gäller Marvels och Insomniacs storsäljande Spider-Man.

12 augusti respektive "någon gång i höst" svingar sig Marvel's Spider-Man Remastered och spinoffen Miles Morales in på pc-formatet. Du kan läsa våra recensioner av PS-versionerna här och här.