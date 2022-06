I många år har Twitter-användare efterfrågat en redigeringsfunktion för att till exempel kunna fixa stavfel och ta bort bort taggade personer. Twitter har spjärnat emot men har nu gett med sig och jobbar på ett sätt att redigera publicerade tweetar.

9 to 5 Mac rapporterar nu att utvecklaren Nima Owji har hittat kod som visar att det kommer finnas en timer i redigeringsgränssnittet. Timern visar 30 minuter men det är okänt om det faktiskt har något med funktionen att göra eller bara är något som används medan funktionen testas.

#Twitter is working on a timer for the Tweet Composer. It shows up when you're editing a tweet! pic.twitter.com/1CVfCHe4yA