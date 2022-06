Nu har den första trailern för Call of Duty: Modern Warfare 2 släppts.

Titeln till trots är detta faktiskt det femte spelet i Modern Warfare-serien, som startade om i och med Call of Duty: Modern Warfare från 2019. Det är också det tredje spelet med titeln "Call of Duty: Modern Warfare 2" och det totalt nittonde spelet i hela Call of Duty-serien.

Spelet fortsätter handlingen från Modern Warfare från 2019 och är utvecklat av Infinity Ward tillsammans med en ny version av battle royale-spelet Call of Duty: Warzone.

Modern Warfare 2 släpps 28 oktober till Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S och pc via Battle.net och Steam.

Läs också: Sniper Elite 5 - inte långt från en riktig fullträff