The Last of Us tog spelvärlden med storm när det släpptes sommaren 2013, och uppföljaren Part 2 var ett av de mest efterlängtade spelen när det till slut släpptes 2020.

Spelet var ett av de sista storspelen på Playstation 3, och redan året efter kom The Last of Us Remastered på Playstation 4. Nu meddelar Sony att spelet även kommer uppdateras för den nya konsolgenerationen med en Playstation 5-version som ska släppas 22 september. En pc-version kommer också vid ett senare tillfälle.

Den nya versionen kallas The Last of Us Part 1 och har gjorts om från grunden med modern grafik och förbättrade kontroller med bättre tillgänglighet för spelare med olika funktionsnedsättningar.