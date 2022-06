Om du har möjlighet att installera en laddbox hemma underlättar det elbilsägandet betydligt. Att alltid ha bilen fulladdad när du ska ge dig iväg är en stor fördel. En annan är att det blir billigare att ladda hemma än via en laddare på stan. Men vad ska du då tänka på när du väljer box?

Testade laddboxar

Huvudsäkringarna sätter gränsen

En personskyddsautomat är en säkring med inbyggd jordfelsbrytare. Något som behövs om du inte redan har en jordfelsbrytare (typ A) och som drar upp kostnaden för en installation.

Så testade vi

Hemma laddar du med en AC-laddare som vanligtvis marknadsförs med hur mycket effekt de klarar av att leverera. Från 11 till 22 kW och ibland ännu högre. Dessa siffror är dock missvisande. Dels måste din bil klara av att ta emot samma höga effekt, vilket inte alltid är fallet, särskilt när det gäller laddhybrider (den så kallade ombordladdaren), dels eftersom din elcentral och ditt kablage hemma är begränsat. Det handlar om enkel matematik – i två led.Om vi börjar med ditt elskåp och dina huvudsäkringar. Har du 3 x 16A in är maximal effekt du kan ta ut (hela fastigheten) 3 x 16 x 230 = 11 kW. Om du laddar elbilen på full fart med 11 kW måste du med andra ord ha allting annat avstängt för att inte blåsa en huvudsäkring. Med 3 x 20A (nästa steg i elcentralen, som också kostar mer i ditt elabonnemang) ger dig 3 x 20 x 230, dvs 13,8 kW till hela fastigheten. Som du förstår är det knappast någon som kommer i närheten av att kunna nyttja 22 kW till elbilen hemma. Även om du har 25 A in (typ det högsta de flesta väljer i en normalvilla).För att åtgärda utmaningen med att blåsa säkringar medan du laddar (till exempel om du vill köra varmvattenberedaren och kanske ugnen samtidigt) används lastbalanserare för att prioritera ned matningen till laddboxen när det behövs. En del boxar stöder trådlös lastbalensering, andra kräver en separat kabel för detta.Den andra biten handlar om kabeldragningen fram till boxen. Även om du har 25A eller mer i elskåpet till huset, kan det vara för klena kablar framdragna där du vill sätta upp laddboxen. Ibland är det görbart att dra nya kablar, ibland är det ett på tok för stort projekt, beroende på hur du bor. Summa sumarum är 11 kW vad du realistiskt sett bör förvänta dig att få ut som max från en AC-box hemma. Därför spelar det mindre roll om du köper en som lovar mer än så.I skrivande stund får du göra avdrag för både installationsjobbet och hårdvaran när du skaffar laddbox för hemmet. Avdraget "Grön Teknik" innebär att du slipper halva kostnaden när du anlitar en behörig installatör. Du kan inte köpa en box på stan, utan behöver anlita en firma för både hårdvara och arbete, för att kunna dra nytta av avdraget. Priserna angivna i testet är efter avdrag för boxarna och inkluderar "standardinstallation". Som med alla hantverksjobb bör du dock begära in en offert utifrån just dina förutsättningar. Arbetet kan bli dyrare, om det exempelvis blir långa kabeldragningar, håltagning i betongvägg med mera.Vi kontaktade de största laddboxtillverkarna, direkt eller genom återförsäljarkontakter. Därefter installerades boxarna av M3s behörige installatör Niclas Hallin i olika fastigheter.I bedömningen av boxarna har vi tittat på kvaliteten på hårdvaran, vad som ingår i boxen och installationen (lastbalanserare), funktioner och användarvänlighet. Men också design, då det inte bara handlar om det rent estetiska utan att alla kanske inte har plats för en stor och klumpig låda bredvid garageporten. En annan viktig aspekt har varit hur enkla/svåra boxarna har varit att installera, då detta även påverkar installationstiden (och därmed kostnaden).Vi kommer löpande att uppdatera den här artikeln när vi får in nya boxar för test.

Charge Amps Aura: Maxad dubbelbox för två bilar

En box med dubbla laddkontakter för dig som vill kunna ladda två bilar samtidigt.

Betyg 4 av 5 Omdöme Charge Amps dubbelbox har skrytfaktor, men om du har två elbilar hemma är den absolut intressant. Även om du inte kommer i närheten av effekten den skryter med är det framför allt snyggare än två separata boxar. Positivt Snygg

Dubbla uttag

Bra app

Förberedd för V2G Negativt Stor och tung

Dyrare än två separata boxar

4g endast tillval

: Juni 2022: 2x22kW vid 63 A/3-fas (TN-nät): Wifi, ethernet, 4g (tillval): 367 x 159 x 405 mm

Läs hela testet av Charge Amps Aura

Ctek Chargestorm Connected 2: Robust och klumpig

En rejäl laddbox som du säkert sett i offentliga miljöer. För hemmabruk är den dock inte lika intressant.

Betyg 3 av 5 Omdöme Ctek Chargestorm Connected 2 är en rejäl laddbox för dig som vill kunna ladda elbilen snabbt och stabilt hemma. Boxen är uppkopplad (dock ej trådlöst som standard) och vi gillar den tillhörande appen. Men den är väl stor för en snygg installation vid garaget till villan, jämfört med de nya smidigare alternativen. Positivt Robust

Bra app Negativt Trådlös uppkoppling är inte standard

Formatet

: Juni 2022: 11kW vid 16 A/3-fas (TN-nät): Ethernet, 4g som tillval: 449 x 282 x 160 mm

Läs hela testet av Ctek Chargestorm Connected 2

Easee Home: Snygg, smidig och smartare

En riktigt smart laddbox som gör allting rätt samtidigt som den inte är dyrare än konkurrenterna. Bäst i test!

Betyg 5 av 5 Omdöme Easee Home är utan tvekan den bästa laddboxen i testet. Den är snygg, smidig och genomtänkt. Appen är lätt att använda, samtidigt som den erbjuder bra funktioner. Sist men inte minst är de inbyggda säkerhetsfunktionerna ett stort plus. Positivt Säkerhetsfunktionerna i boxen

4g-uppkoppling

Finns i flera färger

Snygg och diskret Negativt Lite plastig

: Juni 2022: 22kW vid 32 A/3-fas (TN-nät): Wifi, 4G (fri), bluetooth (för konfigurering): 242 x 180 x 75 mm

Läs hela testet av Easee Home

Lektri.co: Billig enfasbox för lantstället eller laddhybriden

Den här enfasboxen är perfekt för dig som inte har framdraget tre faser eller som prioriterar lågt pris framför hög effekt.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme En intressant box för dig som inte har möjlighet att nyttja en 3-fas-box. Lektri.cos laddbox är liten, smidig och enkel att använda samtidigt som den är hyfsat billig. Positivt Snygg och smidig

Stöder trådlös lastbalansering

Billig Negativt Begränsad effekt med en fas

Ingen molntjänst

: Juni 2022: 7,4kW vid 32 A/1-fas (TN-nät): Wifi, bluetooth: 190 x 190 x 88 mm

Läs hela testet av Lektri.co

Zaptec Go: Minsting som levererar

Zaptec Go är en av de smidigaste boxarna vi testat, samtidigt som den är modern och lätt att använda.

Betyg 4 av 5 Omdöme En riktigt liten och smidig laddbox med viktiga fördelar som fri 4g-uppkoppling, stöd för trådlös lastbalansering och en lättanvänd app som låter dig hålla koll på laddningen hemma. Vi uppskattar också att den går att köpa i flera olika färger. Rekommenderas. Positivt Liten och diskret

Finns i flera olika färger

Eco Mode

4G (med fri uppkoppling) Negativt Avancerade inställningar görs bara vid boxen

Plastig

: Juni 2022: 22kW vid 32 A/3-fas (TN-nät): Wifi, 4G (fri), bluetooth (för konfigurering): 242 x 180 x 75 mm

Läs hela testet av Zaptec Go

Wallbox Copper SB: Enkel och diskret laddbox med smidig app

Laddboxen Wallbox Copper kostar mer, men är den verkligen värd pengarna?

Betyg 3,5 av 5 Omdöme En snygg och hyfsat smidig laddbox med lättanvänd app. Då den inte stöder trådlös lastbalansering och inte har 4G-uppkoppling som standard tycker vi dock att priset är i överkant. Positivt Snygg och lättinstallerad

Rfid-kort ingår

Bra app Negativt Stöder ej trådlös lastbalansering

4G-uppkoppling kostar extra

Förhållandevis dyr

: Juni 2022: 22kW vid 32 A/3-fas (TN-nät): Wifi, bluetooth (för konfigurering), 3G/4G som tillval: 192 x 260 x 113 mm

Läs hela testet av Wallbox Copper SB