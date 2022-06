The Verge har nu presenterat sin allra första Netflix-tv-serie, The Future Of.

Produktionen av tv-serien ska pågått under tre år och tanken är att det ska vara som en dokumentärserie om framtiden.

En rad olika ämnen kommer behandlas och serien kommer titta närmare på hur saker och ting kan komma att förändras i både den nära och avlägsna framtiden.

Första delen av The Future Of kommer ha premiär på Netflix 21 juni. Andra halvan kommer ha premiär 28 juni.

Du kan se en trailer för serien i klippet nedan.