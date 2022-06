Testad produkt: Gardena Smart Sileno Life

Pris: Från 15 990 kronor via Prisjakt

Husqvarna-ägda Gardena har flera robotgräsklippare i sortimentet, vi har testat en från Life-serien, som klarar trädgårdar upp till 1 000 kvadratmeter. Till skillnad från Robomow RK1000, som vi också testat, har Smart Sileno Life flera mer avancerade funktioner och du kan kommunicera med den även på distans.

Betyg 4 av 5 Omdöme Smart Sileno Life är en liten smidig robotgräsklippare med flera fiffiga funktioner. När allt är installerat vet den själv när det passar bäst att klippa gräset. Har du en mer komplex trädgård är det inga problem. Via appen får du notiser och kan markera zoner i din trädgård som den exempelvis temporärt inte får klippa. Positivt Klipper fint

Tar sig fram bra

Uppkopplad Negativt Klipper relativt kort

Kör fast ibland Fler robotgräsklippare hittar du här

Tomten som Smart Sileno Life fått ta sig an under ett par veckor är närmare 1 000 kvadratmeter. I lådan följer det med installationskabel och kabelmärlor att sätta fast kabeln med. Du får också med en hub att ansluta till ditt nätverk, så att du kan kommunicera med klipparen var du än är.

Du kan också köpa en skyddskåpa till laddstationen om du vill. Den behövs inte då klipparen tål vatten, men kan förlänga livslängden på plasten.

Smidig klippare som tar sig fram bra

Den här roboten är smidigare och mindre än exempelvis Robomow RK1000 som vi också har testat. Hjulen är också mindre och Gardena-klipparen ställer därför högre krav på hur gräsytan ser ut. Klipparen upptäckte en del hål och ojämnheter som var för svåra för den att komma förbi, men det var inte svårare än att fylla igen dem med jord – vilket vi ärligt talat nog ändå behövde göra för att minska snubbelrisken för både stora och små.

På ovansidan finns en stoppknapp och en lucka som skyddar den lilla skärmen och reglaget för att ställa in klipphöjden. Gardena-klipparen passar dig som vill ha en kortklippt gräsmatta, mellan två och fem centimeter kan du välja.

Du kan göra flera inställningar direkt på robotgräsklipparens skärm, men en hel del gör du enklare i den tillhörande mobilappen.

Gardenas app är bra, och om du har fler av Gardenas trädgårdsprylar kan du enkelt koppla ihop dem. Företaget gör exempelvis prylar som kan vattna din trädgård, om du vill slippa fundera på det också. En del av deras prylar går också att styra med Homekit eller röstassistenten Alexa, men det verkar inte gälla robotgräsklipparna än.

Det första du kommer att vilja göra är att ställa in ett eget klippschema, och ibland kanske du vill skicka iväg klipparen för exempelvis en punktinsats under studsmattan. Den kan då göra en spiralklippning precis där. Det bästa är att använda schema-guiden och ställa in ett smart schema, så att klipparen bara kör när det behövs, då klipps gräsmattan varken för mycket eller lite.

Gardenas app är bra, med gott om inställningar.

Appen ger dig notiser om klipparen kör på ett hinder och lyfts tillräckligt mycket från marken, du får också notiser om andra bekymmer den kan råka ut för. Det är skönt att få veta det direkt, även om du råkar befinna dig på jobbet och inte kan göra något åt det.

Klarar hinder bra

Gräsytan som Gardena-roboten sett efter åt oss under testperioden bjuder på flera utmaningar vanliga i en trädgård. Några träd, en gång av stenplattor, ett blomsterarrangemang, som inkluderar en cykel, och diverse lutningar och ojämnheter. När vi fyllt igen de värsta ojämnheterna (som vi inte ens visste fanns där om vi ska vara ärliga) navigerar den runt det mesta med bravur, utan att vi behövt lägga ned installationskabel runt dem. De syns också tydligt på kartan, som klipparen skapar i appen.

På ett ställe sticker en större sten upp, som klipparen emellanåt fastnar på, men det beror helt på åt vilket håll den råkar komma körande, oftast går det bra. Skulle vi ha klipparen permanent i den här trädgården skulle vi nog försöka göra något åt det här hindret för att slippa enstaka fastkörningar.

Klipper snyggt

Gräset hann växa sig högt innan vi kom igång med testet av Smart Sileno Life. Först fick vi röja mattan ett varv med en vanlig fossildriven klippare. Vi slarvade så det blev riktigt ojämnt, på så vis skulle vi enkelt kunna se hur jämnt och fint Gardena klipper över tid.

Smart Sileno-klipparen står i sin laddstation i trädgården.

Klipparen kan ställas in mellan två och fem centimeters klipphöjd, det är betydligt lägre än en del andra modeller. Den här passar dig som vill ha det riktigt snaggat i trädgården. Vi valde den högsta längden. På bara några dagar var det betydligt snyggare och eftersom den klipper nästan hela tiden håller den gräsmattan under kontroll, så du kan göra annat.

Smart Sileno Life behöver en guide-kabel, gärna från laddstationen och längst bort i trädgården. Detta underlättar när den ska åka hem och ladda och gör det också enklare för dig att se till att klipparen kommer åt mer avlägsna delar av din trädgård.

Du kan sätta flera startpunkter längs med guidekabeln. Säg att guidekabeln går genom en smalare passage på ett ställe, genom att sätta en startpunkt där kan du markera passagen och se till att klipparen använder ett särskilt "corridor cut"-läge genom passagen så att den blir snyggt klippt.

Robotklipparen kan klippa i ungefär en timme och sedan åker den och laddar lika länge innan den kan köra iväg igen.

Gardena-roboten tar sig fram oavsett väder, men det är ingen jättebra idé att klippa när det ösregnar. Det blöta avklippta gräset fastnar gärna i gräsklipparen och skivan med skärbladen kan till och med fastna. När vi först installerade klipparen passade det på att regna under flera dagar. Vi upplevde att lite regn inte verkar störa klipparen, men om det är rejält blött under längre tid gör du kanske bäst i att låta bli att köra den.

Klipparen har en frostsensor och kan automatiskt låta blir att klippa när det är för kallt.

Komplexa trädgårdar funkar också

En del har en enkel kvadratisk trädgård, andra har en huvudyta och biytor som knyts ihop av passager. Gardena Smart Sileno Life klarar passager så smala som 60 centimeter och har ett särskilt klippläge som heter "corridor cut".

I början behöver robotklipparen tid att kartlägga din trädgård, hur lång tid det här tar beror på hur komplex trädgården är. Men när kartan väl är klar kan du i appen dela in trädgården i flera zoner och bestämma att klipparen antingen ska stanna i dem eller undvika dem under vissa perioder. Kanske ska du ha trädgårdsfest i en del en viss dag och vill att klipparen enbart klipper i övriga delar av trädgården.

Har du en mer komplex trädgård tar installationen förstås längre tid, men när du väl är klar och klipparen är igång så håller den allt snyggt och prydligt medan du kan ägna dig åt annat.

Specifikationer

Tillverkare: Gardena

Testad: Juni 2022

Klippyta: Upp till 1 000 m2

Klippbredd: 22 cm

Klipptid/laddning: 65 min

Laddtid: 60 min

Klipphöjd: 2–5 cm

Max lutning: 35%

Ljudnivå: 57 dB(A)

Uppkoppling: Gps, kompass, wifi, bluetooth

Skärm: 2,1''-skärm, monokrom

Övrigt: en guidekabel, antistöldskydd, frostsensor, zonklippning

Pris: Kostar från 15 990 kronor via Prisjakt