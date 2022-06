Den 25 mars 2021 lanserades Paramount Plus i Sverige, Finland, Norge och Danmark, men hittills har utbudet av filmer och tv-serier varit ganska skralt.

För att råda bot på den saken har Paramount Plus nu beställt 150 originalproduktioner fram till 2025. Många av serierna kommer att vara på andra språk än engelska, något som ska locka fler tittare till tjänsten.

Bland nyheterna kan nämnas den franska skräckserien Marie Antoinette Serial Killer, italienska Circeo, de tyska serierna The Chemistry of Death, A Thin Line och The Sheikh, samt de mexikanska serierna Sinaloa’s First Lady och One Must Die.

Vi kan även se fram emot nya dokumentärserier, däribland Murder of God’s Banker som handlar om mordet på den italienske bankiren Roberto Calvi som hittades hängd under en bro i London.

I sammanhanget kan nämnas att det från och med nu går att prenumerera på Paramount Plus även i Storbritannien och Irland. Tanken är att tjänsten ska finnas tillgänglig i de flesta europeiska länder före årsskiftet.