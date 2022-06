Netflix spelsatsning fortsätter växa fram i långsamt mak. Företagets senaste satsning är en mobilversion av det populära strategispelet Into the Breach från Subset Games – samma studio som låg bakom FTL: Faster Than Light.

Into the Breach släpptes på dator 2018 och har sedan dess även kommit till Nintendo Switch.

Den nya versionen för Android och IOS har ett nytt pekskärmsanpassat gränssnitt och kommer inte ha några köp-i-appen eller reklam, meddelar Subset Games på Twitter. Allt ingår i en vanlig Netflix-prenumeration.

Into the Breach för mobiler släpps på Netflix 19 juli. Företaget har nyligen släppt en mobilversion av kortspelet Exploding Kittens.