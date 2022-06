Förra året meddelade Riot Games att företaget planerade att spela in och analysera röstchattar i sina olika spel för att motverka hat och trakasserier. Nu rapporterar The Verge att det första spelet där röstchatten ska börja spelas in blir Valorant, med start 13 juli.

Det handlar inte om att människor ska sitta och lyssna på allt som sägs bland spelare i Valorant, utan om att samla in data som ska matas till maskininlärningsalgoritmer. Målet är att lära ai att kunna avgöra vad som är mobbning och hat. En betaversion av den ai:n ska enligt Riot Games släppas senare i år.

Riot Games påpekar att inspelningarna som kommer göras nu inte kommer användas som bevis i rapporter om regelbrott, utan enbart för att träna ai:n. När systemet är färdigt kommer röstchattar spelas in efter rapporter från andra spelare, och kommer raderas efter färdiga utredningar.

Till att börja med kommer företaget bara spela in röstchattar bland engelsktalande användare i Nordamerika.