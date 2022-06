NBA All-World heter ett nytt spel från Niantic, företaget som ligger bakom succén Pokémon Go och sedan dess har gett sig på olika satsningar i samarbete med andra företag – Harry Potter (nedlagt), Settlers of Catan (lades ner under betastadiet), Transformers (under utveckling) och Pikmin (under utveckling).

Det nya spelet är så klart ett basketspel och ska blanda bekanta spelelement från Pokémon Go med basket och den enda skärmdumpen som hittills har delats visar relativt realistisk 3d.

Spelare ska bland annat gå runt i sin omgivning och hitta basketkängor och annan utrustning, utmana andra spelare i en-mot-en-matcher och bygga ett lag. Du kommer också kunna spela som olika riktiga NBA-stjärnor, men hur det kommer fungera med tusentals spelare framgår inte.

På spelets sparsmakade webbplats kan spelare anmäla intresse, och Niantic skriver att spelet kommer mjuklanseras på utvalda marknader snart.