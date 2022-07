Man ska inte klaga, vi går hela året och längtar efter dessa flyktiga sommarmånader och när de väl infinner sig börjar vi genast knorra över att det är för varmt. Och det är samma visa varje år – butikshyllorna gapar tomma på fläktar, rumskylare samt portabla luftkonditionerare.

Betyg 3 av 5 Omdöme Cortina Silent 12 K är en lättanvänd och uppkopplad luftkylare som gör det den ska, det vill säga sänka temperaturen i ditt hem. Men till ett högt pris – den är platskrävande, för oljud när den arbetar, drar en hel del ström och är, om ni frågar oss, inte den snyggaste pjäsen. Positivt Användarvänlig och uppkopplad

Kyler effektivt

Avfuktningsfunktion Negativt Hög ljudnivå

Otymplig och platskrävande

Relativt dyr

Bor du i villa eller radhus har du flera alternativ och de populära luftvärmepumparna kan ju som bekant användas som en AC (luftkonditionering) för att kyla ner hemmet varma sommardagar. Bor du i lägenhet blir det genast lite knepigare. Att installera en luftvärmepump medför ingrepp i fasaden vilket i sin tur innebär att det krävs tillstånd från hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Och du kan ge dig sjutton på att lägenheten ska återställas till ursprungligt skick om du flyttar.

En vanlig fläkt är ett alternativ, men en sådan kyler inte luften utan skickar bara runt den och. Det finns modeller med behållare som kan fyllas med kallt vatten eller is vilket i och för sig fungerar, men under en väldigt begränsad tid.

Alternativet till luftvärmepump

Återstår gör en så kallad portabel AC, en benämning som haltar rejält då det är rejäla pjäser vi pratar om här. Mobila eller flyttbara är ett mer passande namn då de flesta modeller är försedda med hjul undertill. Och är det riktigt varmt inomhus är en AC det mest effektiva sättet att få ner temperaturen och (förhoppningsvis) kyla luften till önskad nivå. Flertalet modeller har flera funktioner som auto-läge, avfuktning, fläkt och ibland även uppvärmning.

Givetvis måste vi testa ett par modeller för att se om de håller vad de lovar. Hur fungerar de i vardagen och sist men inte minst – hur mycket väsnas de? Denna artikel kommer att uppdateras allteftersom vi får in nya modeller för test och först ut är modellen Cortina Silent 12 K från Woods.

Cortina Silent 12 K är en rejäl pjäs med en matchvikt på 33 kilo, och som enligt tillverkare klarar av att kyla ytor på upp till 35 m². Gott så, rummet den testas i är inte större än 20 m² så med andra ord borde vi kunna räkna med en riktigt härlig svalka under de varmaste sommarnätterna, eller hur? Nja, det visar sig ganska snart att vi har lite väl högt ställda förväntningar på vad en flyttbar AC kan åstadkomma. Men mer om det senare, först måste vi packa upp och installera åbäket.

Kräver en hel del plats

För den kräver som sagt en del utrymme. Den mäter 85 centimeter ifrån strumplästen och är drygt 47 centimeter bred. Djupet är 35,5 centimeter, men här ska även den feta varmluftslangen monteras. Addera en decimeter eller två så förstår du vad det rör sig om för ytor du får räkna med att avvara. Luftslangen är ett nödvändigt ont – en AC kyler förvisso luften men i processen alstras även varmluft som behöver ledas ut ur rummet.

Medföljande slang, "fönsterkit" samt fjärrkontroll

Att göra ett hål i väggen är knappas ett alternativ för en lägenhetsinnehavare utan här är det till befintlig ventil eller genom ett öppet fönster- eller balkongdörr den här slangen monteras. För att förhindra att varmluften kommer tillbaka in i rummet behöver du även se till att det är tätt runt slangen. Till Cortina Silent 12 K medföljer ett så kallat ”fönsterkit”, en plastig skena som täcker fönstrets öppning vertikalt (i vårt fall räckte den inte hela vägen upp) med en passande öppning för slangens munstycke. En universallösning anpassad för amerikanska eller asiatiska fönster som skjuts uppåt eller åt sidan. Passformen är här således under all kritik, men vi är kreativa och tätar med tejp och handdukar få ett så rättvist resultat som möjligt.

Tätningskit ett måste

Det finns andra fönsterkit (även för dörrar) eller förseglingskit att köpa som tillbehör, som oftast innefattar en tätande duk tillverkad i polyester som klistras upp med hjälp av kardborreband och som är försedd med dragkedja för att kunna justera öppningen. Ett givet alternativ även för oss om det nu inte hade varit en testenhet som är på tillfälligt besök.

Hur mycket en ac kyler beror bland annat på dess kylkapacitet. Högre kylkapacitet innebär att kyla ner en större yta. Kylkapacitet anges i kilowatt (kW) eller BTU (British Thermal Unit) och för Cortina Silent 12 K är specifikationen 3,5 kW (12.000 BTU). Många tillverkare rekommenderar en kylkapacitet på ca 350 BTU per kvadratmeter vilket i detta fall innebär att enheten, som tidigare nämnts, passar rum upp till 35 m².

Nåväl, med ac:n placerad i sovrummet och varmluftsslangen tätt sittandes i fönsteröppningen är det väl bara att låta Cortina Silent 12 K är börja göra rätt för sig. Utomhustemperaturen i Stockholm är i slutet av juni närmare 30 grader och inomhus visar termometern 28 grader – vilket innebär att svetten bokstavligen lackar och det är minst sagt en utmaning att kunna somna. Vi kör i gång!

Öronbedövande oväsen

Enheten har en digital touch-panel och enkel att använda. Här väljer du funktion (kyla, avfuktning, enbart fläkt) och ställer in önskad måltemperatur. Samma funktioner går även att styra via den medföljande fjärrkontrollen alternativt i den tillhörande appen (ja, Cortina Silent 12 K har inbyggd wifi).

Vi kör på i full kareta och lägsta möjliga temperatur för att därefter invänta det stundande miraklet. Och det är nu vi kommer till det här med de högt ställda förväntningarna. Som grusas. Omedelbart.

Till skillnad från en luftvärmepump, där utedelen är den som väsnas mest, ryms allt i en och samma enhet och då låter det. Minst sagt, och vi hamnar här i vad som närmast kan beskrivas som ett chocktillstånd. Det låter något så överjäkligt om den här maskinen, som sett till specifikationerna och i segmentet ändå är en av de tystaste, och att kunna somna till det här monotona oväsendet är stört omöjligt.

Tack vare wifi-uppkoppling kan du fjärrstyra Cortina Silent 12 K

För rimlighetens skull mäter vi ljudnivån från två meters håll och i högsta effektläget registrerar vi 58 decibel, i det lägsta 52,7. Det ska jämföras med 33 decibel som vi uppmäter i rummet med maskinen avstängd. Är du inte gravt hörselskadad krävs det med andra ord öronproppar för att ha Cortina Silent 12 K som rumskamrat. Vi lär oss den hårda vägen att i stället kyla ner rummet några timmar innan det är läggdags.

Hur snabbt får då Cortina Silent 12 K ner temperaturen? Jo, sakta (med betoning på sakta) och säkert kryper graderna nedåt. Från de inledande 28 graderna i rummet uppmätte vi 26 grader efter dryga timmen. Efter tre och en halv timme i högsta effektläget noterade vi 24 grader. Så visst kyler den, men till ett högt pris. Då inte enbart ljudmässigt, för även om de riktigt varma dagarna i Sverige är lätträknade ska även elförbrukningen adderas till inköpspriset i kostnadskalkylen. Effekten på 1 350 W, så låter du den stå på kontinuerligt kommer det även svida i plånboken, inte minst med tanke på dagens elpriser.

Specifikationer

Modell: Cortina Silent 12 K

Tillverkare: Woods

Testad: Juni 2022

Kylkapacitet: 3,5 kW (12.000 BTU)

Effekt: 1350 W

Avfuktning: 33,6 liter/dag

Ljudnivå: 53–64 dB

Luftflöde: 420 m³/h

Värmefunktion: Nej

Timer: Ja

Kylmedia: R290 (280g)

Wifi-anslutning: Ja

Effektlägen: 3

Pris: Från 5 490 kronor hos Prisjakt