Kryptovaluta har varit på tillbakagång under 2022, något som också märks hos Meta. När företaget lanserade sin egen kryptovaluta Libra (senare Diem) 2019 passade man även på att lansera en digital plånbok för just kryptovaluta, då under namnet Calibra men senare omdöpt till Novi.

Kryptovalutan Diem lades ned under 2022, och med Novis nedläggning försvinner de sista resterna av Metas kryptosatsning, skriver Bloomberg.

Novi stängs ned den 1 september i år och användare ombeds plocka ut sina tillgångar så snart som möjligt.