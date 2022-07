Spotifys satsning på podcaster fortsätter, nu med ett nytt verktyg för att spela in och redigera ljudklipp direkt i Spotify-appen, rapporterar Tech Crunch.

Användaren kan spela in ljud, och sedan trimma ljudklippen, lägga till bakgrundsmusik, ge podcasten ett namn samt ett omslag, och sedan publicera podden.

Än så länge finns funktionen bara på Nya Zeeland.

Ever had an idea that was too good not to be shared? Now you can share it and have your voice on Spotify, in minutes. pic.twitter.com/KKr6L6InH6