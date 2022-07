We have a secret to tell you. #SamsungUnpacked — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 18, 2022

Samsung har nu via ett krypto på sitt officiella Twitter-konto för Samsung Mobile bjudit in till ett nytt Unpacked-event den 10 augusti 2022, rapporterar The Verge.

I samband med kryptot skriver Samsungs konto också att "Vi har en hemlighet att berätta".

Förväntningen är att företaget bland annat kommer visa upp nästa Galaxy Fold, Galaxy Flip och Galaxy Watch under eventet.

