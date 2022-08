Amazons filmutbud skiljer sig från de andra tjänsterna på den svenska streamingmarknaden då arkivet för det mesta består av klassiker från förr. På sista tiden har de dock utökat sitt bibliotek med egenproducerade filmer.

Man on Fire

Man on Fire är en rafflande och gripande thriller med Denzel Washington i huvudrollen. Han spelar Creasy, en utbränd före detta CIA agent som tappat livsgnistan. Creasy övertalas av sin vän Rayburn (Christopher Walken) att skydda en tioårig flicka i Mexico City, där barnkidnappningar tillhör vardagen. Creasy kommer flickan nära och deras relation gör att han återfår viljan att leva. Saker och ting faller dock samman när terrorister kidnappar dottern...

Genre: Action

Betyg IMDB: 7,7

Se Man on Fire här på Prime Video

Event Horizon

Det är år 2047. Sju år har gått sedan det mystiska försvinnandet av Event Horizon, ett rymdskepp som skickades ut för att utforska vårt solsystems yttre gränser. Nu är det dags för ett räddningsuppdrag som kommer att hitta skeppet och föra tillbaka de överlevande. Om det finns några…

Event Horizon är en klart underskattad science fiction-skräckfilm som förtjänar mer uppmärksamhet. I huvudrollerna ser vi Sam Neill och Laurence Fishburne.

Genre: Sci-fi/skräck

Betyg IMDB: 6,6

Se Event Horizon här på Prime Video

Samaritan

Trettonåriga Sam Cleary (Javon Walton) misstänker att hans mystiska och enstörige granne mr Smith, spelad av Sylvester Stallone, är legenden Samaritan, som rapporterades död 25 år tidigare. Kriminaliteten ökar och är på gränsen till kaos när Sam åtar sig att försöka få sin granne att avslöja sig för att rädda staden från undergång.

Genre: Action

Betyg IMDB: 5,9

Se Samaritan här på Prime Video

Sound of Metal

Ruben är trummis i ett metallrocksband tillsammans med sin flickvän Lou. Under en turné börjar han inse att hans hörsel är på väg att försvinna. Nu måste han snabbt hitta ett sätt att hantera detta obegripliga faktum och finna en ny väg i livet utan musiken. En gripande historia som belönades med inte mindre än två Oscars under 2021 års gala.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 7,8

Se Sound of Metal på Prime Video

One Upon a Time… in Hollywood

I Quentin Tarantinos senaste alster får du följa tv-stjärnan Rick Dalton som totalt tappat all ödmjukhet efter en tids framgång, men måste nu hantera att hans karriär är på väg nedför. Vid sin sida har han sin alltid lika lugna stuntman Cliff Booth. Parallellt med det hela får Sharon Tate kontakt med den ökända Manson-familjen…

Genre: Drama, komedi, action

Betyg IMDB: 7,6

Se Once Upon a Time… In Hollywood på Prime Video här

Beautiful Boy

Här får vi följa David vars son Nic kämpar med sina drogproblem. Under turerna mellan Nics olika återfall måste hans familj ta ställning till svåra beslut för hans eget bästa. Baserad på biografin av David och Nic Sheff. I rollerna som far och son ser vi Timothée Chalamet (Call Me By Your Name) och Steve Carell (The Office).

Genre: Drama

Betyg IMDB: 7,3

Se på Beautiful Boy på Prime Video här!

Hot Fuzz

Andra filmen i den så kallade Cornetto-trilogin av skaparna bakom till exempel Shaun of the Dead. Den här gången får vi följa komissarie Angel som omplaceras från hektiska London till en till synes fridfull liten by. Men under den harmoniska ytan döljer sig våldsamma motiv... Här utlovas action i högt tempo, några riktigt blodiga scener men även såklart en stor dos högkvalitativ, brittisk humor!

Genre: Komedi/Action

Betyg IMDB: 7,8

Se Hot Fuzz på Prime Video här!

Fantastic Mr Fox

Wes Andersons film baserad på Roal Dahls bok med samma namn. Här får vi hälsa på hos familjen Fox, där allt är frid och fröjd tills dagen pappan i huset beslutar sig för att sno mat från tre elaka bönder i grannskapet. Bland skådespelarna som gör rösterna i denna animerade film hittar vi bland annat Meryl Streep, George Clooney och Bill Murray.

Genre: Animerat

Betyg IMDB: 7,9

Se Fantastic Mr Fox på Prime Video här!

Wanted

Wesley är en helt vanlig man som kämpar med ett dysfunktionellt förhållande, en olidlig arbetssituation och återkommande panikattacker. Allt förändras när den mysiska Fox dyker upp i hans liv och han dras in i en farlig och actionfylld värld på jakt efter sin fars mördare. En riktigt rå, välgjord och humoristisk actionfilm med bland annat James McAvoy, Angelina Jolie och Morgan Freeman i rollerna.

Genre: Action

Betyg IMDB: 6,7

Se Wanted på Prime Video här!

Gudfadern

Ännu en riktig kultklassiker, signerad Francis Ford Coppola. Marlon Brando gör sin legendariska roll som Vito Corleone, patriarken i en av New Yorks mest ökända maffia. Filmen skildrar det blodiga krig som försiggick mellan maffiafamiljerna i USA på 40-talet och är i mångt och mycket inspirerad av verkliga händelser. Även de kritikerrosade uppföljarna finns att hyra på Viaplay.

Genre: Drama/Action

Betyg IMDB: 9,2

Se Gudfadern på Prime Video här!

