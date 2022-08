Den nya serien House of the Dragon (premiär 21 augusti) utspelar sig 200 år innan Game of Thrones. Här får du bland annat följa familjerna Targaryen, Lannister, Vilerys och se vad som hände innan Daenerys, Khal Drogo, Cersei och resten av det glada gänget bestämde sig för att ha ihjäl varandra.

Precis som i GoT innehåller House of the Dragon en salig röra av namn och släktband. Här går vi igenom vilka de viktigaste personerna i serien är och hur de är relaterade till varandra.

Innehållsförteckning

Huvudkaraktärer i House of the Dragon

Kung Viserys Targaryen

Utvald av herrarna i Westeros för att efterträda den gamle kungen, Jaehaerys Targaryen, vid det stora rådet i Harrenhal. En varm och anständig man. Viserys vill bara föra vidare sin farfars arv. Men goda män är inte nödvändigtvis stora kungar. Spelas av Paddy Considine

Prins Daemon Targaryen

Yngre bror till kung Viserys och arvtagare till tronen. En makalös krigare och drakryttare. Daemon besitter drakens sanna blod. Men det sägs att närhelst en Targaryen föds, då kastar gudarna ett mynt i luften. Spelas av Matt Smith.

Rhaenys Targaryen

Prinsessa, drakryttare och fru till Lord Corlys Velaryon. ”Drottningen som aldrig var” förpassades som arvtagare till tronen vid det stora rådet eftersom riket gynnade hennes kusin, Viserys, helt enkelt för att han var man. Spelas av Eve Best.

Rhaenyra Targaryen

Princessan Rhaenyra Targaryen, som spelas av Milly Alcock, är kungens förstfödde. Hon är en renblodig Valyrian och drakridare. Många skulle säga att hon har allt.

Lord Corlys Velaryon

Lord av House Velaryon, en valyrisk blodlinje lika gammal som House Targaryen. Som ”The Sea Snake", den mest berömda sjöfarareni Westeros historia, byggde Lord Corlys sitt hus till ett kraftfullt säte som är ännu rikare än Lannister och som gör anspråk på den största flottan i världen. Spelas av Steve Toussaint.

Otto Hightower

Kungens hand. Otto tjänar lojalt och troget både sin kung och sitt rike. Som Kungens Hand anser han att det största hotet mot riket är kungens bror, Daemon, och hans position som arvtagare till tronen. Spelas av Rhys Ifans.

Ser Criston Cole

Av Dornisk härkomst, son till förvaltaren av Lord of Blackhaven. Cole har inga anspråk på mark eller titlar, allt han har är sitt namn, hans ära och hans övernaturliga skicklighet med ett svärd. Spelas av Fabien Frankel.

Mysaria

Mysaria kom till Westeros utan någonting, såld fler gånger än hon kan minnas. Hon kunde ha gett upp, istället reste hon sig för att bli den mest betrodda - och mest osannolika - allierade till prins Daemon Targaryen, arvtagaren till tronen. Spelas av Sonoya Mizuno.

Targaryen

Aegon Targaryen

Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney) är kung Viserys förstfödde son.

Aemond Targaryen

Aemond Targaryen, spelad av Ewan Mitchell, är kung Viserys näst äldste son, kusin till Daemon och halvbror med Rhaenyra.

Baela Targaryen

Baela Targaryen, spelad av Bethany Antonia, är Laena Velaryons äldsta dotter. Hon rider den unga draken ”Moondancer”.

Grand Maester Mellos

Grand Maester Mellos, spelad av David Horovitch, är en lugn och förnuftig rådgivare till Kung Viserys

Helaena Targaryen

Helaena Targaryen, spelad av Phia Saban, är Viserys näst äldsta dotter och syster till Aegon och Aemond, samt halvsyster med Rhaenyra.

Rhaena Targaryen

Rhaena Targaryen, spelad av Phoebe Campbell, är Baelas syster och Laena Velaryons näst äldsta dotter.

Lannister

Lord Jason Lannister

Lord Jason Lannister, spelad av Jefferson Hall, är Lord av Casterly Rock och Tyland Lannisters tvilling.

Tyland Lannister

Tyland Lannister, spelad av Jefferson Hall, är en smart och uträknande politiker. Han är tvilling med Lord Jason Lannister.

Strong

Harwin ”Breakbones” Strong

Harwin Strong, spelad av Ryan Corr, sägs vara den starkaste mannen i de sju kungadömena. Han är Lyonel Strongs äldste son och arvinge till Harrenhal.

Larys Strong

Larys Strong, spelad av Matthew Needham, är Lyonel Strongs yngre son.

Lord Lyonel Strong

Lord Lyonel Strong, spelad av Gavin Spokes, är Lord av Harrenhal och Kung Viserys juridiska rådgivare.

Velaryon

Jacaerys Velaryon

Jacaerys Velaryon (Harry Collett) är Rhaenyra Targaryens äldsta son.

Lady Laena Velayron

Laena Velayron, spelad av Savannah Steyn, är dotter till Corlys Velaryon och Rhaenys Targaryen.

Laenor Velaryon

Laenor Velaryon, spelad av John Macmillan, är son till Coryls Velaryon och Rhaenys Targaryen.

Vaemond Velaryon

Vaemond Velaryon, spelad av Wil Johnson, är Coryls Velaryons yngre bror och befälhavare i den Velaryonska armén.

Övriga personer

Alicent Hightower

Alicent Hightower, spelad av Emily Carey, är dotter till Otto Hightower och Kung Viserys andra fru. Hon är vackrast I de sju kungadömena. Alicient växte upp i “the Red keep” nära kungen och hans innersta cirkel. Hon besitter både elegans och ett skarpt politiskt sinne.

Harrold Westerling

Harrold Westerling, spelad av Graham McTavish, har tjänstgjort i Kingsguard sedan kung Jaehaerys. En riktig förebild när det gäller ära och ridderlighet.

Lord Lyman Beesbury

Lord Lyman Beesbury, spelad av Bill Paterson, är Lord av Honeyholt och den som håller i pengarna i Kung Viserys råd.