Andersson är ett av Netonnets egna varumärken, ett varumärke som återförsäljaren erbjuder produkter i de flesta kategorier inom hemelektronik och vitvaror. Gemensamt för alla är att de utges vara ett fullgott alternativ till mer namnkunniga produkter, utan att du för den saken skull ska behöva göra avkall på kvalitet och/eller prestanda.

Betyg 3 av 5 Omdöme Andersson APF 3.0 Wi-Fi är en prisvärd luftrenare som presterar acceptabelt och som via wifi-uppkoppling går att styra från distans. Den plastiga känslan drar dock ned betyget en aning. Positivt Renar acceptabelt

Wifi-uppkoppling

Priset Negativt Plastig konstruktion

Kvalitetskänsla och design

Få funktioner i appen Stort test: Bästa luftrenare för bättre luftmiljö i din bostad

Plastig känsla

Givetvis har de även luftrenare, för närvarande tre modeller, varav vi har fått in den största och mest påkostade modellen APF 3.0 Wi-Fi för test.

Modellen ger onekligen ett billigt intryck. Vid närmare granskning kan vi konstatera att vi har att göra med en kandidat med potential att kamma hem priset för en av årets plastigaste konstruktioner. Det ekar i den stora kroppshyddan vid minsta beröring och det smäller rejält när vi öppnar och stänger till luckan i bakkant, för att dra bort plasten från filtret. Nåväl, det är ingen skönhetstävling och på håll ser luftrenaren åtminstone någorlunda anständig ut.

På enhetens ovansida finns en överskådlig och användarvänlig kontrollpanel med ett antal touchknappar, med vilka du styr fläkthastighet, aktiverar timerfunktionen, auto- alternativt sleep-läget samt tänder eller släcker den centralt placerade luftkvalitetsindikatorn, som beroende på luftkvaliteten, lyser upp i olika färger (röd för dålig, gul för måttlig, grön för bra och slutligen blå för mycket bra luftkvalitet). Ljusstyrkan på indikatorn kan för övrigt justeras något.

Flera olika hastigheter

I autoläget anpassas fläkthastigheten automatiskt, med hjälp av en partikelsensor, efter luftkvaliteten och det finns ingen egentlig anledning till att använda de manuella lägena. Är renaren placerad i exempelvis ett sovrum är det bara att trycka på ”sleep”-knappen och fläkthastigheten reduceras till ett minimum.

Som så många andra luftrenare är APF 3.0 utrustad med ett trestegsfilter, där det yttersta lagret stoppar de största partiklarna såsom damm och hår, det mittersta filtret (Hepa 13-klassat) tar hand om de minsta partiklar och bakterier och slutligen det innersta lagret (aktivt kol), som filtrerar filtrerar bort odörer såsom rök och annan lukt. Vid konstant användning har filtret har en livslängd på 180 dygn. Ett ersättningsfilter kostar i skrivande stund 499 kronor.

Som produktnamnet antyder kan Andersson APF 3.0 via inbyggt wifi kopplas upp mot ditt trådlösa nätverk, varefter du från distans och via den tillhörande appen (My Life) kan styra enheten från din smartphone. Här får du även status i realtid gällande luftkvaliteten i hemmet samt har möjlighet att skapa olika scenarier (IFTTT).

Hur effektivt renar då den här prispressaren. Klart acceptabelt, visar det sig: Våra partikelmätningar* visar på en reducering av PM 2,5 från 120 till 17. Motsvarande siffror för PM5 blev 28 till 6 och för PM10 (större partiklar såsom pollen) från 20 till 5.

*För att testa luftrenare använder vi en avancerad partikelräknare, PCE Instruments PCE-PCO 1 inlånad från Conrad.se. Samtliga luftrenare testas i samma miljö. Första mätningarna sker i ett orenat rum (20 m²) därefter låter vi luftrenaren köra på maxnivå under en halvtimme varpå ytterligare mätningar utförs. Värdena ska ses som en fingervisning då mätningarna utförs i hemmiljö och inte i en klinisk optimal testmiljö.

Specifikationer

Modell: APF 3.0 Wi-Fi

Testad: augusti 2022

Tillverkare: Andersson

Funktioner: Totalt 5 effektlägen (inklusive auto- och sleep-läget)

Area (rekommenderad): upp till 45 m²

Filter: Förfilter, Hepa, aktivt kol.

Maximalt luftflöde: Upp till 350 m³/h

Mått: 28,3 x 28,3 x 55,8 cm.

Vikt: 5,56 kilo

Ljudnivå: upp till 55 dB

Pris: 1 490 kronor via Prisjakt