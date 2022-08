Nu är det klart vilka spel som kommer till Xbox Game Pass under andra halvan av augusti. Bland dem syns större titlar som det Breath of the Wild-liknande Immortals Fenyx Rising och betydligt smalare verk som programmeringsäventyret Exapunks.

Kanske än mer iögonfallande är att flera hyllade spel, som Hades och Spiritfarer, lämnar tjänsten vid slutet av månaden.

16 Augusti

Coffee Talk (molnet, konsol, pc)

Midnight Fight Express (molnet, konsol, pc)

Exapunks (pc)

Opus: Echo of Starsong - Full Bloom Edition (konsol, pc)

30 Augusti

Commandos 3 - HD Remaster (molnet, konsol, pc)

Immortality (molnet, pc, Xbox Series X/S)

Immortals Fenyx Rising (molnet, konsol, pc)

Tinykin (konsol, pc)

Spel som försvinner 31 augusti

Elite Dangerous (molnet, konsol)

Hades (molnet, konsol, pc)

Myst (molnet, konsol, pc)

NBA 2K22 (molnet, konsol)

Signs of the Sojourner (molnet, konsol, pc)

Spiritfarer (molnet, konsol, pc)

Twelve Minutes (molnet, konsol, pc)

Two Point Hospital (molnet, konsol, pc)

What Remains of Edith Finch (molnet, konsol, pc)

World War Z (molnet, konsol, pc)

