Testad produkt: Samsung Galaxy Fold 4

Pris: Från 19 439 kronor via Prisjakt

Förra årets Galaxy Fold 3 bjöd på många förbättringar jämfört med föregångarna, men kom också med en stor reservation trots att vi rekommenderade den. Den var verkligen inte praktisk eller ens riktigt bra som mobil i hopfällt läge. Vi kan nu glatt konstatera att Galaxy Fold 4 bjuder på förbättringar med ett bättre format, rätt gränssnittsanpassningar och äntligen en kamera i premiumklass.

Betyg 4 av 5 Omdöme Subtila men betydande designförändringar, prestanda i toppklass, smartare multitasking och äntligen en kamera som gör att vi inte längtar tillbaka till Galaxy S-mobilerna. Galaxy Z Fold 4 är en förbättrad vikbar hybrid på flera punkter. Det är inte, och kommer nog aldrig att bli, en pryl för de stora massorna, men för den som är en fan av konceptet finns det mycket att gilla. Positivt Smartare format för mobilläge

Klart bättre kameror

Stabilt höga prestanda

Ny, smidig multitasking Negativt Fortfarande stor och tjock

Penna kostar extra och går ej att fästa

Fortfarande dyr

Samsung hyvlade av priset en aning mellan Galaxy Z Fold 2 och Galaxy Z Fold 3, men nu har de höjt priset för grundmodellen, med 256 gigabyte lagring, från 19 490 kronor till 19 990. Men med tanke på att vi har en säsong med hög inflation i ryggen är det en rimlig utveckling. Visst är det fortfarande en dyr lyxpryl för en viss typ av användare, men något annat förväntar vi oss inte heller.

Den som vill spendera pengar kan glädja sig åt att Samsung utökar serien med en 1 terabyte-version som kostar 23 490 kronor. Mellanmodellen med 512 gigabyte går på 20 990 kronor. Ingen av dem har plats för minnesexpansion, det kan vara bra att ta en funderare så du inte skaffar en för liten och ångrar dig senare.

En av de viktigaste nyheterna i Z Fold 4, förutom ny systemkrets med högre prestanda, är att Samsung justerat design och format. Det är inga enorma skillnader, skärmarna har blivit kortare och bredare, både på in- och utsida. Vad som är ”bredare” och ”högre” beror ju givetvis på hur du håller den, särskilt insidan, men här menar vi om du fäller upp den som en bok, eller har den vertikalt som hopfälld smartphone.

På pappret är förändringen liten men en bredare skärm sätter stora avtryck på upplevelsen.

Lite mer utrymme räcker långt

Det gör att skärmen på utsidan är mer rymlig. Tidigare var den liten och gränssnittet fungerande inte bra. Det är nu lättare att navigera med en hand på höjden, och det är lättare att göra pilliga saker som att skriva text och hantera notifieringar. Fler webbsidor och appar ser bra ut på ytterskärmen, framför allt kamera-appen, som tidigare hade en alldeles för kompakt sökare. Det är ingen enorm skillnad i fysiska mått och pixlar, men precis lagom för att vi inte längre ska irritera oss på det.

I skärmen på insidan innebär detta att en delad skärm i stående läge ger två spalter, som är rymligare än tidigare, vilket är ett plus. Annars har det faktiskt en liten nackdel, vänder vi plattan till horisontellt läge för att titta på en film i 16:9-format blir det mindre bild och mer svarta kanter upp- och nertill. Men det kan vi stå ut med, det är fortfarande en stor skärm och en utmärkt medieupplevelse tack vare de fina kontrasterna och färgerna i amoled-panelen. Snyggt, detaljerat Dolby Atmos-ljud med bra rumskänsla är inte heller helt fel.

Skärmegenskaperna, både på ut- och insida, är i stort sett samma som i Galaxy Z Fold 3, som inte går av för hackor. Dynamisk 120 Hz bildfrekvens, upp till 1200 cd/m2 i ljusstyrka och klockrena färger. Det är intensivt, skarpt och tydligt i stort sett i alla ljusförhållanden vi utsätter den för. Direkta reflexer i ytterskärmen kan bli ett problem, men det är enkelt att undvika.

Bägge skärmarna är pålitligt ljusstarka för alla situationer.

Penna mest en eftertanke

Skärmen har utmärkt stöd för pekpenna, men den Samsung S Pen som passar för ändamålet får du köpa separat. Du får direkt respons och utmärkt precision i pennan, snäppet bättre än i föregångaren, som redan gjorde ett bra jobb. Om det beror på förbättrad pekskärmsteknik, uppdaterade drivrutiner eller bara är ett resultat av högre prestanda i systemet, låter vi vara osagt. Det enda som saknas för den som vill ha Galaxy Note-känsla är att Samsung hittar ett sätt att säkert fästa en penna, i eller på, framtida Z Fold.

Den dolda selfiekameran bakom skärmen, som Samsung introducerade i förra årets modell, finns kvar. Genom att justera hur pixlarna framför kameran beter sig har de lyckats få den att synas ännu mindre. Tyvärr har de inte gjort något åt den mediokra bildkvalitet den lilla 4-megapixelsensorn levererar. Det är fortfarande blekt och brusigt. Både vid videosamtal och selfie-bilder föredrar vi att fälla ihop telefonen och använda den bättre kameran på utsidan. Det går även att ha skärmen uppfälld och få sökarbild i ytterskärmen för högkvalitativa selfies med kamerorna på baksidan.

Chassit är i samma hårda aluminiumlegering som Samsung är ensamma om att använda, ytterskärmen och det matta bakstycket är bägge av Gorilla Glass Victus+. Precis som Galaxy Z Flip 4 är konstruktionen vattentät med ipx8-klassing, men är inte ip-certifierad för damm och partiklar.

Fortfarande tjock, men det får vi acceptera för en dubbelvikt telefon. Alternativet vore att banta batteriet.

Snabbast hittills från Samsung

Systemkretsen är Qualcomms senaste Snapdragon 8+ gen 1, som markant lyfter prestanda. Till skillnad från i Z Flip 4 får vi här ut mycket mer av processorn. Den är könslig för hur bra den kan avleda värme och ”throttlar”, det vill säga stegar ned, klockfrekvensen för att undvika överhettning. Här gör den det mycket mer sällan än i Flip-mobilen, och vi får ut prestanda i klass med till exempel Asus Zenfone 9.

Detta trots att det bara är hälften av chassit som kan användas för värmeavledning. Det gör till exempel att du kan filma högupplöst och högfrekvent med sådant som aktiv bildstabilisering, utan att telefonen blir jobbigt varm. Du kan spela tunga spel under längre perioder, utan att få problem med sänkt bildfrekvens. Och du kan fortfarande alltid greppa telefonen i den nedre halvan, om den övre blir obekvämt varm.

Den andra stora hårdvarunyheten, förutom ökad prestanda och nytt format, är kameran. De tre kamerorna på baksidan är nu i stort sett samma som i Galaxy S22 Plus, med en 50-megapixel huvudkamera, en 10-megapixel 3x-zoom och en 12-megapixel vidvinkel. Det skiljer en aning mellan dem i optik och brännvidd, men inte så mycket att vi kan påstå att det gör skillnad.

Ny klass på kamerorna. Och mer utstickande än förr.

Det lyfter framför allt fotografering i kvällsljus. Kamerans nattfotoläge med långexponering kan också göra underverk i dagsljusfoton, med stora kontraster mellan sol och skugga. Dagsljusfoton blir skarpa och färgrika, och i ett läge med 50-megapixel fullstorleksfoton går det att aktivera en skärpehöjare som kombinerar flera snabba exponeringar till en. Ju mer ljus, desto bättre resultat. Vidvinkeln och zoomen matchar huvudsensorn bra i färgbalans och dynamik, men har givetvis inte samma möjlighet till detaljskärpa, eller samma fina egenskaper framåt kvällen.

Nya kameror sticker ut

Det här är ett stort lyft för Fold, som annars hade det mesta i prestanda- och funktionsväg som en ”riktig” premium-mobil, men saknade just kamera i toppklass. Eller nära toppklass, kanske vi ska säga, det är ju inte kameran från Galaxy S22 Ultra med sin 108-megapixelsensor och monsterzoom som implementerats här. Då hade den stuckit ut extremt mycket på baksidan. Kameran har redan nu en markant puck som sticker ut ett par millimeter. Men då Z Fold 4 redan har en bred form i hopfällt läge, tack vare gångjärnet, adderar det bara marginellt till yttermåtten.

Nytt i Fold 4 är också väl genomtänkt förbättring av gränssnittet. Det är baserat på Android 12L, med sina anpassningar för just surfplattor. Det innebär bland annat en taskbar i nederkant av skärmen, när appar är igång, så att du snabbt dels kan starta och växla till en ny, dels dra och släppa dem till positioner på skärmen och snabbt få delade fönster.

Android 12L och One UI 4.1.1 med taskbar, smart fönsterhantering och bättre överblick.

Samsung sätter som alltid sin egen spin på det, med snyggare och smidigare hantering av att flytta delar av skärmen, och en egen design på inställningsmenyn. Du kan också spara en skärmuppsättning och växla till den som om den vore en app. Andra saker som verkade lovande i Android 12L, som bättre översikt över många appar vid växling, och bredare meny för snabbinställningar med fler funktioner direkt tillgängliga, verkar Samsung helt sonika skippat.

Oavsett vem som ska ha beröm för det, Samsung eller Google, är det nya upplägget ett stort steg i rätt riktning för att göra Z Fold 4 till en mer kompetent surfplatta. Det enda vi saknar är möjligheten att köra det skrivbordsliknande Dex-gränssnittet på plattan, vilket hade varit toppen med ansluten mus, tangentbord. Det går att aktivera om du ansluter till en extern skärm, men inte på själva telefonen, som går att göra i Samsungs Galaxy S8-plattor.

Kan räcka hela dagen

Batteritiden är solid med tanke på den stora och ljusstarka skärmen. Med videoströmning på helskärm drar den bara lite mer än en vanlig mobil med liknande batteristorlek. Det kan i och för sig bero på att svarta pixlar på en oled-skärm inte drar särskilt mycket ström och att stora delar av skärmen är outnyttjad bildyta.

Även vid helskärmssurf med uppfälld och hopfälld skärm om vartannat, med dynamisk bildfrekvens aktiverad, räcker batteriet nästan en hel aktiv dag från morgon till kväll. Det här var bra även i föregångaren och ingen större överraskning. Om något är batteritiden i Z Fold 4 marginellt kortare. Men inte så pass mycket att vi inte säkert kan säga att det beror på tillfälligheter i våra mätningar.

Är då Galaxy Z Fold 4 en bättre surfplatta än Galaxy Z Fold 3? Svar ja, med högre prestanda och smartare multitasking. Men fortfarande inte helt utan sina problem. Bättre integrering av pennan vore till exempel tacksamt. Är den en bättre telefon än förra årets modell? Också ja. Den är inte optimal, men mycket mer funktionell. Är det en pryl vi utan reservationer rekommenderar att alla springer ut och köper? Absolut inte. Men för vissa specifika användare kan den vara helt lysande. Är du en av dem? Det vet du nog bäst själv.

Specifikationer

Produktnamn: Galaxy Z Fold 4 SM-F936B

Testad: Augusti 2022

Tillverkare: Samsung

Systemkrets: Snapdragon 8+ gen 1

Processor: Kryo Prime 3,2 GHz + 3 st Kryo Gold 2,75 GHz + 4 st Kryo Silver 2 GHz

Grafik: Adreno 730 900 MHz

Minne: 12 GB

Lagring: 256 GB/512 GB/1 TB

Skärm: 7,6 tum amoled, 1812x2176 bildpunkter, 120 Hz

Extra skärm: 6,2 tum amoled, 904x1236 bildpunkter, 120 Hz

Kameror: 50 megapixel + 12 megapixel vidvinkel + 10 megapixel 3x telefoto med led bak, 10 megapixel fram, 4 megapixel i innerskärm

Anslutningar: Usb 3.2 typ c

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, 5g, wifi 6E, bluetooth 5.2, agps, galileo, nfc, ant+

Operativsystem: Android 12L med OneUI 4.1.1

Övrigt: Fingeravtrycksläsare på sidan, vattentålig (ipX8), e-sim, dual sim via e-sim, stöd för Samsung S Pen.

Batteri: 4 400 mAh, 15 tim 20 min onlinevideo (wifi, hög ljusstyrka, 60 Hz), ca 18 tim blandad användning (4g, låg ljusstyrka, 120 Hz), ca 35 tim samtal

Laddning: 25 W usb (pd), 15 W trådlös, 4,5 W omvänd trådlös

Storlek uppfälld: 15,5 x 13 x 0,63 cm

Storlek hopfälld: 15,5 x 6,7 x 1,42-1,58 cm

Vikt: 263 g

Rek. pris: 19 990 kr (256 GB), 20 990 (512 GB), 23 490 kr (1 TB) hos Samsung

Prestanda

Antutu Benchmark 9: 956 336 poäng

Geekbench 5: 3 906 poäng

Geekbench 5 en kärna: 1 317 poäng

3dmark Wild Life Unlimited: 11 081 poäng

3dmark Wild Life Extreme: 2 536 poäng

Lagring, läsning: 2 037,3 MB/s

Lagring, skrivning: 1 096,5 MB/s