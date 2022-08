Instagram tycks ha tröttnat på att användare ibland spelar in Reels och sedan istället postar dem först på andra tjänster som Tiktok.

Enligt The Verge ska Reels som spelas in och först exporteras till en annan app nu sakna ljud. Istället måste användaren först posta sitt Reels-inlägg via Instagram för att kunna exportera det med ljud till andra tjänster.

Det ska än så länge fortfarande gå att exportera Reels med ljud via Android utan att först posta dem på Instagram.

Instagram själva har ännu inte kommenterat det hela.

