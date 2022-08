Det finns i dag så många streamingtjänster och bra serier att välja mellan att det är svårare än någonsin att bestämma sig för något att se. Här tipsar vi om några av de bästa serierna du kan se under 2022, samt var du hittar dem.

Artikeln uppdateras löpande, så se till att komma tillbaka varje gång du har serietorka!

House of the Dragon

Uppföljaren till Game of Thrones är äntligen här! Eller snarare föregångaren. House of the Dragon är baserad på boken Fire and Blood av George RR Martin, som även är författaren bakom Sagan om is och eld, som Game of Thrones-serien baseras på. Händelserna i Fire and Blood, eller Eld och Blod, påbörjas cirka 300 år innan serien Game of Thrones.

I House of the Dragon är fokus primärt på familjen Targaryen. De är kända för att kunna rida på drakar, och förstås för att de är släkten som Khaleesi Daenerys Stormborn kommer från (läs mer om alla karaktärer här). Efter en lång tids stabilt ledarskap över de sju rikena börjar Targaryen-dynastin falla när kung Viserys utlyser sin dotter som tronföljare.

House of the Dragon hade premiär den 22 augusti 2022, och ett avsnitt släpps i veckan. Säsong ett har tio avsnitt.

Se House of the Dragon på HBO Max

Peaky Blinders (Netflix)

Kritikerrosad brittisk serie som utspelar sig under 1900-talet i Birmingham, England. I serien får du följa den brittiska maffialiknande familjen Peaky Blinders, löst baserad på ett verkligt gäng. Med den ambitiöse bossen Tommy Shelby (Cilian Murphy) växer sig gänget allt starkare och sprider sig utanför Birmingham.

Genre: Drama, maffia

Se Peaky Blinders på Netflix

Better Call Saul (Netflix)

Den här spinnoff-serien till den hyllade serien Breaking Bad är nu inne på sin sjätte och sista säsong. Jimmy McGill (Bob Odenkirk) är en före detta bedragare som bestämmer sig för att bli en respektfull advokat. Gillade du Breaking Bad är den här serien ett måste.

Genre: Drama

Se Better Call Saul på Netflix

Westworld (HBO Max)

Westworld är inte din typiska nöjespark. Den är avsedd för rika semesterfirare, den futuristiska parken, omhändertagen av robotiserade ”värdar", låter sina besökare leva ut sina fantasier genom artificiellt medvetande. Oavsett hur otillåten fantasin kan vara, finns det inga konsekvenser för parkens gäster.

Baserad på filmen med samma namn, baserad på Michael Crichtons, som även skrev Jurassic Park, roman med samma namn.

Genre: Drama, action

Se Westworld här på HBO Max

Peacemaker (HBO Max)

Peacemaker är den fristående serien om karaktären med samma namn, spelad av John Cena, som senast gick att se i filmen Suicide Squad. I den här tv-serien, som faktiskt överraskar med både humor, tragik och djup, måste han rädda världen från ”fjärilar”. En av de bättre tv-serierna som handlar om superhjältar. Innehåller även musik från svenska The Hellacopters!

Genre: Action

Se Peacemaker här på HBO Max

The Expanse (Prime Video)

Julie Mao är en rik flicka som ägnar sig åt politisk aktivism som en dag försvinner, då sammanlänkas Ceres-polisen Joe Millers (Thomas Jane), tillfällige skeppskaptenen James Holdens (Steve Strait) och FN-politikern Chrisjen Avasaralas (Shohreh Aghdashloo) liv. Mitt uppe i alla politiska spänningar mellan Jorden, Mars och Bältet, avslöjar de tidernas största konspiration. Science fiction när den är som bäst.

Genre: Science fiction

Se The Expanse här på Prime

The Boys (Prime Video)

The Boys är en minst sagt satirisk titt på vad som händer när superhjältar, lika populära som kändisar, lika inflytelserika som politiker och vördade som gudar, missbrukar sina supermakter snarare än att använda dem för gott. Gott om action, oväntade vändningar med perfekt castade skådespelare. Säsong 1-3 går att strömma. En av de bättre superhjälte-serierna, och då räknar vi även med Marvel.

Genre: Action, drama

Se The Boys på Prime Video här

Only murderers in the building (Disney Plus)

Tre personer som bor i samma hus (spelade av Steve Martin, Martin Short och Selena Gomez) delar ett djupt intresse frör true crime-poddar. En dag dör en granne mystiskt och de blir plötsligt indragna i ett verkligt brottsfall de tillsammans försöker lösa. En spännande komediserie där säsong två precis blivit tillgänglig.

Genre: Komedi

Se Only murderers in the building på Disney Plus

What We Do In the Shadows (Disney, HBO)

Här får vi en inblick i hur fyra vampyrer som varit tillsammans i hundratals år lever. Serien är baserad på filmen med samma namn. Skapad av Jemaine Clement som även låg bakom den sjukt roliga Flight of the Concords.

Genre: Komedi

Se What We Do In the Shadows på Disney Plus

What We Do In the Shadows på HBO Max

Upload (Prime Video)

Upload är en komediserie skapad av bland andra producenten Greg Daniels (The Office och Parks & Rec). Här får vi följa Nathan som lever i framtiden. När han dör laddas hans medvetande upp till en lyxig virtuell resort där de rikaste hamnar i livet efter döden. Här tampas han med att hitta en mening med allt. En mycket rolig och charmig feel good-sci-fi-serie som rekomenderas.

Genre: Komedi

Se Upload på Prime

All of us are dead (Netflix)

Efter Squidgame har koreanska filmer och serier skjutit i taket av popularitet. Men långt innan Squidgame kom en annan koreansk film som hyllades brett – Train to Busan. En riktigt välgjord zombierulle. All of us är en serie på samma tema – zombier. Den här gång i en skola där studenterna tvingas samarbeta för att överleva.

Genre: Skräck

Se All of us are dead på Netflix

Loki (Disney Plus)

Asgårds busigaste gud är tillbaka, i ny tappning. När Avengers slarvade bort Tesserakten i Endgame tog Thors adoptivbror Loki tillfället i akt och smet genom en portal. Plötsligt hamnar han i klorna på Time Variance Authority, en avdelning som sysslar med att rätta till alternativa tidslinjer. I den här fantastiskt kreativa serien får vi se en helt ny sida av Loki, där han hjälper TVA hitta en variant på rymmen.

Genre: Sci-fi, action

Se Loki på Disney Plus här

