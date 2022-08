HBO Max har nu släppt en samlingstrailer för några av serierna som kommer till streamingtjänsten senare i år och under 2023.

Extra stort utrymme får det allra första rörliga materialet från den postapokalyptiska dramaserien The Last of US, som är baserat på de hyllade tv-spelen med samma namn. Bland annat får vi se ett kort utbyte mellan huvudkaraktärerna Joel och Ellie, som i serien spelas av Pedro Pascal och Bella Ramsey. Tv-serien förväntas ha premiär någon gång under början av 2023 och för manuset står Craig Mazin (Chernobyl) och Neil Druckmann (tv-spelsversionen av The Last of Us).

Utöver The Last of Us syns även klipp från The White Lotus, The Idol, His Dark Materials, Industry, Los Espookys, Avenue 5, Somebody, Somewhere, The White House Plumbers, Succession, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, Perry Mason, Barry, The Righteous Gemstones, The Gilded Age, Titans, Gossip Girl, The Sex Lives of College Girls, Rap Sh!t, Pennyworth: The Origin of Batman's Butler, Doom Patrol, Love & Death, And Just Like That.., Tokyo Vice, Hacks, Julia, Minx, Our Flag Means Death, Warrior och House of the Dragon.

Läs också: The Last of Us-remake släpps till PS5 i höst