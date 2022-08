Warner Media skriver i ett pressmeddelande att premiären av House of the Dragon blev den största någonsin för HBO Max med 9,986 miljoner tittare i USA, sammanräknat för både linjär-tv-sändningen och HBO Max-plattformarna.

House of the Dragon ska också vara den största globala premiären någonsin för HBO Max i USA, Latinamerika och Europa, Mellanöstern, Afrika. En typisk söndagkväll ska enligt Warner Media själva annars haft 20-40 procent av House of the Dragons siffror.

Enligt recensionssamlingssajten Rotten Tomatoes fick premiäravsnittet av House of the Dragon också ett starkt mottagande både bland amerikanska kritiker och tittare världen över.

