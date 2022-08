I samband med Gamescoms öppningskväll avslöjades det att zombiespelet Dead Island 2 till sist ska släppas den 3 februari 2023 till Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia och pc via Epic Games Store.

Det första Dead Island släpptes 2011 och fick stor uppmärksamhet för sin förrenderade trailer. Dead Island 2 presenterades under 2014. Spelet utvecklades ursprungligen av Yager Development (Spec Ops: The Line) som ersattes av Sumo Digital (Crackdown 3) 2016, som i sin tur ersattes av Dambuster (Homefront: The Revolution) under 2019.

Utöver en förrenderad trailer (ovan) har ytterligare en trailer släppts som visar upp spelbarheten i Dead Island 2. Du ser den nedan.

